SNJT : Les journalistes de Radio Monastir boycottent le gouverneur de la région

Le syndicat des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé ce lundi 29 mai 2023, que les journalistes de Radio Monastir ont décidé de boycotter le gouverneur Mondher Ben Sik, en expliquant cette décision par des abus et des pressions exercées sur les journalistes

Dans son communiqué, le SNJT accuse le gouverneur d’avoir exercé des pressions sur les journalistes de la radio, à travers des correspondances, et/ou lors de leurs couvertures sur terrain, et ce, à de nombreuses reprises.

La même source ajoute que le gouverneur s’est même adressé sur un ton menaçant au journaliste à Hatem Belhouche en lui lançant : «N’oubliez pas, je suis votre patron», se permettant également d’interroger les journalistes sur leurs activités quotidiennes.

Le SNJT a également affirmé qu’à l’occasion de la visite du président Kaïs Saïed en avril dernier à Monastir, le gouverneur a chargé des agents d’empêcher une journaliste d’effectuer son travail et de poser des questions, ajoutant que celle-ci a même été agressée !

Pour toutes ces raisons, les journalistes de Radio Monastir ont décidé de «boycotter les activités du gouverneur, tout en exigeant des excuses pour son comportement inadmissible rappelant les anciens régimes», déplore encore le SNJT et réaffirmant «son adhésion à l’indépendance de la ligne éditoriale de la radio et de toutes les institutions médiatiques publiques et privées en tant que service public fondé sur le service de l’intérêt général».

Enfin, le Syndicat qui soutient la décision des journalistes de Radio Monastir, appelle la présidence du gouvernement et le ministère de l’Intérieur «à mettre un terme à ces pratiques irresponsables du gouverneur».

Y. N.