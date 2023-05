Trois artistes tunisiens participent à l’exposition internationale « Afrique – Amérique » au Canada

Naila Ben Ayed, Alya Derouiche Cherif et Mohamed Ben Soltane seront présents à l’exposition d’art visuel « Afrique – Amérique » qui se tiendra du 1er au 30 juin à la galerie BOA à Montréal dans le cadre du Festival Vues d’Afrique.

La 13e édition de l’exposition collective « Afrique – Amérique » réunira une vingtaine d’artistes de différents pays et différents univers artistiques dont trois artistes tunisiens, elle sera l’occasion de mettre en avant des œuvres réalisées dans différents formats et techniques, reflétant la double appartenance culturelle de leurs auteurs. L’identité culturelle et l’individualité en art seront d’ailleurs au coeur d’une conférence (mercredi 14 juin) à la quelle prendront part tous les artistes participants.

Les trois artistes tunisiens sont Neila Ben Ayed (également co-commissaire de l’exposition) dont l’univers se situe entre figuration et abstraction, mêlant art numérique, peinture et collage, ainsi que Alya Derouiche Cherif qui enseigne le stylisme et dont l’art se caractérise par un métissage créatif entre entre références occidentales, orientales, tatouages et mots d’amour. L’exposition comptera également la participation de Mohamed Ben Soltane qui se passionne la photographie, l’animation, la vidéo, ainsi que la peinture.

F.B