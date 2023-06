Tunisie : lancement du «Référentiel et Dashboard automobile et aéronautique»

L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) organise une cérémonie de lancement du «Référentiel et Dashboard automobile et aéronautique», le vendredi 2 juin 2023, au siège de l’Utica, en présence de Samir Saïed, ministre de l’Economie et de la Planification.

En collaboration avec la GIZ, la Tunisian Automotive Association (TAA) et le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas), l’APII a engagé une action d’actualisation pour la mise en place d’un référentiel et d’un dashboard pour les secteurs automobile et aéronautique.

Cet événement est soutenu dans le cadre de l’initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste» à travers le projet «Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II», mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par l’agence de coopération internationale allemande GIZ-Tunisie.

Ce travail est réalisé à travers une enquête directe, comportant des informations et indicateurs qui s’inscrivent dans les objectifs de développement durable.