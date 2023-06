En images, Vélorution manifeste contre les pratiques de la mairie de l’Ariana

L’Association Vélorution pour la promotion des déplacements à vélo a organisé, ce samedi 3 juin 2023, une manifestation devant le siège de la mairie qui l’a empêchée d’organiser son incontournable Souk El Bisklette.

Fondée en 2017, Vélorution a toujours collaboré avec la commune de l’Ariana pour promouvoir et faciliter l’utilisation des vélos en Tunisie comme moyen de transport écologique, citoyen et moderne, a mis en place, parmi d’autres actions, «Souk El Bisklette» la première foire aux vélos et accessoires d’occasion.

Cette fois-ci, l’association a été empêchée, qui plus la dernière minutes, d’organiser sa foire habituelle, et déplore l’absence de dialogue avec la mairie, qui a pris cette décision, sans apporter d’explications.

Afin de dénoncer cette décision, Vélorution a organisé un rassemblement devant la mairie, et a appelé les responsables à respecter les amoureux des deux roues et tous ceux qui œuvrent à en faire un moyen de transport privilégié et respecté.

Sous le slogan : «Laissez-nous respirer ! Laissez-nous nous déplacer … On demande la transparence, on demande le respect !», les manifestants ont dénoncé cette interdiction et ont appelé les autorités au dialogue et à être un partenaire du changement porté par les citoyens.

Y. N.