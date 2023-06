Kartell ouvre un magasin à Tunis, en partenariat avec Vogue Furniture

La créativité, le design et l’innovation technologique de Kartell sont les protagonistes du nouveau magasin phare, inauguré le 30 mai 2023 à Tunis en collaboration avec Vogue Furniture.

«Une autre excellence du design italien qui investit la Tunisie», a souligné sur Twitter l’ambassadeur d’Italie, Fabrizio Saggio, qui était présent à la cérémonie aux côtés du directeur commercial international de Kartell, Federico Luti et du designer Roberto Palomba.

Un espace qui raconte l’histoire de la marque et de ses produits à travers des vitrines spéciales avec des nouveautés et des best-sellers.

Polyvalence, fonctionnalité, classique et contemporain se marient parfaitement avec l’esprit dynamique et le magnifique mélange des styles de la capitale tunisienne.

Technologies et matériaux verts

Kartell étend donc sa présence en Afrique avec un espace de plus de 400 mètres carrés dans le quartier de La Soukra, réputé pour son design et pour les prestigieuses marques de mobilier qui ont choisi de s’y implanter. Une nouvelle vitrine qui présente les produits de la marque et sa capacité à innover par la recherche constante de technologies et de matériaux verts et de dernière génération.

L’inauguration a été rythmée par des moments privilégiés et des performances live où la culture et l’art tunisiens se sont mêlés à une sélection de produits Kartell, interprétés et décorés. Une galerie de photos a présenté des instantanés artistiques des best-sellers de Kartell avec en toile de fond les architectures et les lieux les plus reconnaissables de Tunis.

L’artiste tunisien, spécialisé dans la calligraphie contemporaine, Inkman, a choisi la chaise Louis Ghost comme décoration. La combinaison du design créatif unique de Louis Ghost avec le langage artistique d’Inkman dans une performance en direct a abouti à une œuvre spéciale et inimitable.

Des clichés de l’artiste Bechir Tayachi ont servi de toile de fond à la galerie d’images dans laquelle le photographe, fidèle à son style visuel extraordinaire, a décrit les produits les plus reconnaissables de Kartell lors d’un voyage à travers Tunis et son mélange de monuments et de styles architecturaux, ses grandes avenues et ruelles où les icônes de la marque, savamment placées, sont les protagonistes.

Des goûts esthétiques partagés

«L’Afrique constitue aujourd’hui une nouvelle réalité commerciale pleine d’opportunités, grâce à un processus florissant de modernisation dans les domaines résidentiel, touristique et infrastructurel», a déclaré Federico Luti, directeur commercial international de Kartell. «L’ouverture du flagship store Kartell à Tunis succède de quelques mois à celle de Marrakech. La Tunisie est un pays étroitement lié à l’Italie, nous partageons les goûts esthétiques et la recherche du beau. Nous avons décidé de renforcer notre présence en ouvrant cette nouvelle boutique, en partenariat avec Vogue Furniture, dans un quartier réputé pour le design et le mobilier haut de gamme. Dar Fadhal est le lieu idéal pour donner une vision globale de la marque et de sa force créative, pour illustrer notre interprétation des besoins en matière d’habitat auprès du public tunisien et en même temps véhiculer l’identité et les valeurs de Kartell. Nous continuons à développer notre réseau de magasins dans des zones commercialement stratégiques et Tunis n’est que la dernière d’une longue série d’ouvertures à l’international qui se poursuivra au second semestre», a ajouté Luti.

Traduit de l’italien.

