I Watch interpelle la Cour des comptes sur des «deux ans de black-out»

L’organisation I Watch a appelé la Cour des comptes à rattraper le retard dans la publication de ses rapports afin que les citoyens puissent savoir où ont été dépensés les deniers publics et comment sont gérées les entreprises publiques, qui cumulent en majorité les déficits dus à la mauvaise gouvernance.

Dans un communiqué intitulé «Cour des comptes : deux ans de black-out», publié lundi 5 juin 2023, l’organisation spécialisée dans la lutte contre la corruption a appelé les autorités à pourvoir le poste vacant à la présidence de cette cour et à nommer un premier président afin d’«assurer le bon fonctionnement et la continuité de l’autorité suprême de justice financière».

L’organisation a souligné que depuis la publication de son dernier rapport annuel, qui portait sur ses actes de contrôle au cours de l’année judiciaire 2018-2019, la cour s’est abstenue de publier ses travaux et actes pour 2020 et 2021.

Ce n’est pas la première fois que la cour s’abstient de publier son rapport annuel en temps voulu, car elle n’avait pas publié de rapports couvrant les années 2013, 2015, 2019 et 2020.

L’organisation a déclaré qu’en adoptant une approche de black-out et en refusant de publier ses rapports annuels de manière régulière, la Cour des comptes commet une violation flagrante des principes fondamentaux de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai), en particulier le respect de délais de publication des rapports d’audit et de contrôle, l’un des piliers de la responsabilité publique et de la transparence.

I Watch a également indiqué que le 32e rapport de la Cour, remis au président de la république le 4 février 2021, était le dernier à être publié avant le 25 juillet 2021, et a souligné l’importance du 33e rapport de la Cour (non encore publié).

D’après Tap.