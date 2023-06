Etude de l’Ites sur l’emploi informel en Tunisie

Environ 81% de l’emploi informel est exercé par le genre masculin alors que 19% est pratiqué par la gent féminine, selon une étude publiée par l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites) sur «Le secteur informel : inclusion, transition et conformité.» (Illustration : ouvrières agricoles transportées comme du bétail).

L’étude a révélé que le travail informel est exercé par des personnes âgées de 15 ans et plus, dont des salariés ne bénéficient, ni de couverture sociale et sanitaire, ni de congé annuel ou de maladie payés, et des personnes travaillant à leur propre compte.

La dominance de l’emploi informel masculin (49,5%) est expliquée par la faiblesse des investissements au cours de la dernière décennie qui a déplacé l’emploi du secteur structuré vers les emplois personnels informels.

En se référant à l’enquête nationale sur la population et l’emploi, le secteur de l’agriculture et la pêche occupe le premier rang du secteur informel avec 85,6% de l’emploi du secteur, soit 420 000 emplois informels sur un demi-million d’agriculteurs.

Le secteur du bâtiment et travaux publics est le deuxième secteur en importance où l’emploi informel représente 69,2% de l’emploi du BTP tandis que le troisième secteur est celui des activités commerciales avec 64,7%.

L’étude indiqué que les personnes travaillant dans le secteur informel sont réparties entre 810 000 salariés contre 680 000 travaillant à leur propre compte et 95 000 aides-familiaux, soit la moitié de l’emploi informel comme salariés contre un niveau de 70% de salariés dans l’emploi total.

«Le nombre élevé des salariés du secteur informel mène à se poser des questions sur leur affiliation à la sécurité sociale pour estimer le manque à gagner en cotisations sociales», conclut l’étude.

D’après Tap.