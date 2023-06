Tunis : Les écoles d’été en astronomie du 21 juin au 15 juillet à la Cité des Sciences

A l’occasion des vacances d’été, la Cité des Sciences de Tunis (CST) organise les écoles d’été en astronomie du 21 juin au 15 juillet 2023.

Ces écoles permettront d’initier les élèves à l’astronomie et aux sciences de l’Espace et d’approfondir les connaissances en astronomie, précise la Cité des Science, en ajoutant que celles-ci sont destinées aux élèves du primaire, du collège et du lycée et «offriront un panorama d’ateliers théoriques et pratiques en utilisant des instruments didactiques qui leur permettent de mieux comprendre les phénomènes célestes et l’utilisation des instruments d’observation afin de leur faire partager la beauté du ciel.🌠»

Les écoles d’été en astronomie auront lieu du 21 juin au 15 juillet 2023 comme suit :

✅ L’école d’été astro-enfant du 21 juin au 24 juin 2023

✅ L’école d’été astro-junior du 05 juillet au 08 juillet 2023

✅ L’école d’été astro-jeune du 12 juillet au 15 juillet 2023

Les frais de participation par personne ont été fixés à 60 dinars (le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil de la CST), indique la même source en soulignant que le nombre de places est limité.

