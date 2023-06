Tunisie : Pétition pour réclamer «la libération des prisonniers politiques»

Des universitaires spécialisés en sciences politiques et droit ont lancé, ce jeudi 8 juin 2023, une pétition afin de réclamer «la libération des prisonniers politiques».

Estimant que la répression des opposants s’est intensifiée et qualifiant les dernières arrestations de « spectacle » et de «démonstration de force », les signataires de la pétition ont rappelé que les détenus sont en détention depuis plusieurs mois sur la base «d’accusations infondées de complot contre la sûreté de l’État et sans bénéficier de procès équitables ».

Les universitaires en question ont déploré l’absence de preuves judiciaires dans cette affaire et affirment que «cela implique la libération des accusés, d’autant que la défense a évoqué des dossiers vides et que la loi antiterroriste ne peut être appliquées aux actes et opinions politiques»

Notons que parmi les signataires on compte les universitaires suivants : Sana Ben Achour, Yadh Ben Achour, Slim Laghmani, Kamel Ben Messaoud, Abdelwaheb Matar, et Sghaier Zakraoui.

Y. N.