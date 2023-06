Léger optimisme des entreprises allemandes en Tunisie

Un léger optimisme souffle sur les sociétés allemandes implantées en Tunisie. C’est la conclusion d’une enquête réalisée auprès de 150 d’entre elles. Cependant, l’accumulation des crises rend l’avenir incertain et accentue la gravité des obstacles qui planent sur elles.

La Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) a mené son enquête annuelle sur la situation et perspectives de ses entreprises membres. Plus de 150 entreprises membres, succursales et filiales allemandes et tunisiennes ont participé à cette enquête début avril 2023.

Les résultats de l’enquête montrent un léger optimise dans l’ensemble. La majorité des entreprises ont retrouvé leur niveau d’activité d’avant la crise. Une large majorité (+90%) sont plutôt satisfaites de leur situation actuelle et 89% confirment avoir le même ou plus d’effectifs qu’en 2021.

Selon les sondés, les perspectives d’évolution de leurs entreprises seront bonnes (49%) ou moyennes (45%). Seulement 6% ont un regard pessimiste pour l’avenir.

Plus de 75% des entreprises prévoient une stabilité (39%) ou une hausse (38%) de leurs investissements.

Un quotidien plein d’embuches

En dépit de ce vent d’optimisme, les dirigeants interrogés nous ont décrit un quotidien plein d’embuches et les crises qui se succèdent aggravent la situation et brouille la visibilité.

Sur le plan national, la majorité des entreprises ont confirmé rencontrer des difficultés avec les institutions tunisiennes. L’administration tunisienne et la douane sont en tête de liste aussi bien pour les sociétés tunisiennes qu’allemandes.

De plus, l’incertitude quant aux conditions de politique économique constitue le plus grand risque qui plane sur les entreprises interrogées. La majorité d’entre elles expriment leur pessimisme quant à l’inflation et s’attendent à une dévaluation du dinar tunisien pour l’année à venir.

Sur le plan international, les conséquences de la guerre se fait également ressentir. 53% des entreprises interrogées confirment être impactées par la guerre en Ukraine.

Selon la majorité des entreprises, cette guerre a essentiellement deux conséquences : la hausse des coûts de l’énergie et matières premières ainsi que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Des opportunités à saisir malgré tout

La Tunisie bénéficie de multiples atouts qui pourraient jouer à son avantage pour sa relance économique. Plus de 70% des entreprises interrogées considèrent que la proximité géographique avec l’Europe représente une réelle opportunité à saisir.

La main-d’œuvre qualifiée et encore disponible ainsi qu’une production et un service de haute qualité à des prix très compétitifs représentent également un atout pour la Tunisie

Cliquez ici pour consulter l’enquête complète.