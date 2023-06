Tunisie : L’agent Yacine Thabet accompagné à sa dernière demeure (Photos)

Une cérémonie funéraire a été organisée aujourd’hui, mardi 20 juin 2023, à la caserne de Bouchoucha en hommage à Yacine Thabet, le policier mortellement poignardé, hier devant l’ambassade du Brésil aux Berges du Lac à Tunis.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur Kamel Feki et s’est déroulée en présence de cadres et agents sécuritaires ainsi que la famille de l’agent Thabet (33 ans) tombé en martyr et qui a été accompagné, ce jour, à sa dernière demeure au cimetière du Jellaz à Tunis.

Yacine Thabet, père d’un bébé âgé d’à peine un mois, a été poignardé par un individu de 53 ans, un professeur universitaire qui souffre de troubles psychologiques (selon les premiers éléments de l’enquête) et qui a tenté d’accéder de force à l’ambassade. Ce dernier a été arrêté après avoir été blessé par balles tirées par des agents sur les lieux.

L’assaillant a été blessé et son état permettra son audition par la justice, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.

.