Tunisie-Libye : rendez-vous B2B dans l’agroalimentaire, l’emballage et la construction

Près de 200 rencontres B2B sont prévues dans le cadre d’une rencontre d’affaires tuniso-libyenne qui se déroule les 19 et 20 juin 2023 à Tunis, avec la participation de 30 entreprises libyennes et 80 tunisiennes, opérant dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du BTP, de l’emballage et de la cosmétique.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord sur la stratégie de travail conjoint signé le 26 novembre 2022 par le Centre de promotion des exportations (Cepex) et le Libyan Export Promotion Center (LEPC), a déclaré Mourad Ben Hassine, PDG du Cepex.

L’objectif est de renforcer le partenariat et l’intégration commerciale et industrielle et d’explorer les opportunités d’exportation conjointes vers les marchés africains, a déclaré Ben Hassine, ainsi que l’accession conjointe à de nouveaux marchés internationaux et le partage d’expertise.

Dans ce contexte, une mission commerciale conjointe au Sénégal est prévue en octobre et une participation conjointe tuniso-libyenne (21-27 novembre) à la 3e édition de la Intra African Trade Fair (IATF 2023) à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Une mission commerciale conjointe au Niger est également prévue en décembre prochain, a ajouté Ben Hassine.

Mohammed Ali Al-Deeb, directeur général du LEPC, a déclaré que la Tunisie est le premier partenaire arabe de la Libye. Les consommateurs libyens font confiance aux produits tunisiens, a-t-il ajouté, en soulignant les défis auxquels sont confrontés les opérateurs libyens souhaitant accéder aux marchés tunisiens. Les produits libyens sont destinés soit à la consommation ou à l’utilisation comme matière première en Tunisie, soit à l’exportation vers d’autres pays via la Tunisie.

Au programme de ces rencontres, des sorties sur le terrain. La délégation officielle du LEPC et des représentants d’entreprises libyennes opérant dans l’industrie agroalimentaire sont attendus à l’International Food Show Africa 2023 (20-23 juin au Parc des expositions du Kram).

La stratégie de travail en commun repose sur l’organisation de missions d’affaires afin de renforcer le partenariat en marketing et de créer des opportunités de coopération et d’échange d’expériences dans la tenue et l’accompagnement de missions d’affaires. Une présence plus forte des deux pays sur les différents marchés africains est également recherchée.

La Libye est le partenaire économique et commercial stratégique de la Tunisie avec un volume d’échanges de plus de 3 milliards de dinars, soit 970 millions de dollars en 2022, ont indiqué les organisateurs.

Plus de 1 000 entreprises tunisiennes exportent leurs produits vers la Libye.

