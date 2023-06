Tunisie : MéBât Initiative pour la formation professionnelle dans le bâtiment

Les Allemands, qui doivent leur développement industriel et économique à la qualité de leur formation professionnelle, tentent de réhabiliter l’apprentissage des métiers aux yeux des Tunisiens, et ce en finançant des programmes ciblés.

C’est dans ce cadre que plus de 600 jeunes tunisiens ont bénéficié du projet tuniso-allemand de formation professionnelle dans le bâtiment et les métiers connexes, secteur qui en Tunisie manque paradoxalement de main d’œuvre qualifiée.

La mise en œuvre de MéBât Initiative a été lancée en 2020 dans le cadre de la coopération entre l’Organisation Bavaroise des Entreprises (BBW), le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et la Fédération tunisienne du bâtiment et des travaux publics, avec un financement allemand total estimé à 4 millions de dinars.

Lors de la séance de clôture à Hammamet, mardi 20 juin 2023, Abdelkader Jammali, directeur de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a indiqué à l’agence Tap que la mise en œuvre du projet MéBât s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer l’employabilité des jeunes chômeurs qui n’ont pas ont terminé leur scolarité et sont en dehors du système d’éducation et de formation.

Le projet leur offre un programme de formation de 6 mois, aboutissant à l’obtention de certificats de formation professionnelle spécialisée.

Jammali a souligné qu’une telle formation a aidé les participants à trouver un emploi ou à démarrer leur propre entreprise.

Ce projet, qui a été mis en œuvre dans six centres de formation en construction à Soliman, Ben Arous, Enfidha, Sidi Bouzid, Mahres et Gabès, a répondu aux besoins du secteur de la construction, considéré comme l’un des secteurs économiques les plus importants en Tunisie en termes de main-d’œuvre qualifiée, a expliqué Jammali.

Les diplômés des programmes de formation ont bénéficié de nouvelles opportunités, notamment après s’être inscrits auprès des bureaux d’études et du programme «Structure ton projet», qui facilite l’accès aux financements de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour les lancements de projets, ajoute Jammali, qui salue également la coopération étroite avec la partie allemande dans le domaine de la formation professionnelle, avec la mise en œuvre de plusieurs projets.

Pour sa part, Jamel Ksibi, président de la Fédération tunisienne du bâtiment et des travaux publics, a souligné l’importance de ce projet qui cible les jeunes chômeurs, aussi appelés «Neet», estimés à près de 1,2 million. Il vise à leur fournir des opportunités de formation, de développement des compétences et de soutien à l’intégration sur le marché du travail, a-t-il déclaré.

Laurine Ardjelan, coordinatrice du projet BBW pour le projet MéBât, a indiqué que cette initiative, menée en coopération avec l’Allemagne, a permis à plus de 600 jeunes de bénéficier d’une formation spécialisée dans le secteur de la construction. L’objectif est d’améliorer leur employabilité et de faciliter leur intégration sur le marché du travail, a-t-elle déclaré.

D’après Tap.