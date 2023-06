Testour, joyau caché d’une Tunisie plurielle

Dans la région du nord-ouest de la Tunisie, l’une des plus fertile du pays, se trouve une petite ville aux racines andalouses qui fascine les visiteurs par son charme intemporel et une particularité unique : une horloge qui tourne à l’envers.

Testour, située à une heure de route de la capitale, est un joyau culturel qui apporte avec lui une histoire fascinante et un environnement qui semble s’être arrêté dans le temps.

Les origines andalouses de Testour remontent au XVIIe siècle, lorsqu’un groupe de réfugiés maures, connus sous le nom de Moriscos, a fui l’Espagne pendant l’Inquisition espagnole pour trouver refuge dans cette partie de la Tunisie, apportant avec eux leur culture, leurs traditions et leur architecture mauresque.

Au fil des siècles, la ville a ensuite évolué, incorporant également des éléments berbères et ottomans à son identité.

Musée vivant d’influence andalouse

Aujourd’hui, Testour est un musée vivant d’influence andalouse en Tunisie et offre aux visiteurs un mélange fascinant d’architecture mauresque et arabe, caractérisé par des rues étroites, des places pittoresques et une atmosphère accueillante. Ses bâtiments historiques, dont la Grande Mosquée, la synagogue, les maisons traditionnelles et les mausolées témoignent de son patrimoine culturel riche et diversifié.

Mais ce qui distingue vraiment Testour, c’est sa fameuse horloge inversée. Située sur la place principale de la ville, l’horloge, qui orne le minaret de la Grande Mosquée, est une attraction unique. Contrairement aux montres courantes qui marquent les heures au fur et à mesure, l’horloge de Testour bouge dans le sens inverse des aiguilles traditionnelles (il n’y en a que trois dans le monde dans les lieux publics).

Le festival de la grenade est organisé en octobre.

Cette particularité fascine les visiteurs depuis des décennies même si son origine reste entourée de mystère. Selon l’une des légendes locales les plus accréditées, l’horloge inversée est née comme une forme de protestation pendant la période du protectorat français. Les citoyens de Testour, désireux de se rebeller contre la présence étrangère, décidèrent de revenir en arrière pour souligner leur résistance à l’envahisseur et leur esprit d’indépendance. [Selon une autre légende, l’horloge inversée symboliserait la nostalgie des habitants de la ville pour la lointaine Andalousie et leur rêve d’un improbable retour à un paradis perdu, Ndlr]. Depuis, la montre, restaurée à plusieurs reprises, la dernière en 2014, est devenue un symbole d’identité et de défi pour la communauté Testour.

La Grande Mosquée de Testour a été construite en 1625 par Mohamed Tagharino, un maure d’origine aragonaise, également grâce à l’aide de juifs andalous (dont la preuve sont certains symboles juifs présents dans le minaret tels que les deux étoiles de David gravées sur le côté de sa tour octogonale qui racontent une coexistence heureuse entre l’islam et le judaïsme), situé au cœur de la ville, est plus qu’un lieu de culte et représente avec son horloge caractéristique un symbole fort de métissage culturel et d’ouverture à l’autre qui a toujours caractérisé la Tunisie et en a fait une terre où diverses civilisations se croisent en devenant un symbole de paix et de tolérance.

Outre son horloge insolite, Testour propose également d’autres trésors culturels. Le Festival international de Testour, organisé chaque printemps, célèbre la musique andalouse, les danses traditionnelles et la poésie, attirant des artistes et des visiteurs du monde entier. Pendant le festival, les rues de la ville s’animent de spectacles et de performances, créant une atmosphère de fête et de partage culturel.

Testour possède également une riche tradition culinaire, avec des pâtisseries offrant une délicieuse variété de desserts traditionnels. Les visiteurs peuvent déguster des spécialités telles que les «makroudh», des douceurs à base de pâte de dattes et de semoule, souvent parfumées à la cannelle et à l’eau de fleur d’oranger. Ces desserts sont un délice et un incontournable pour les gourmands qui souhaitent découvrir les délices culinaires de la ville.

La Grande Mosquée.

Par ailleurs, la cuisine de Testour propose une myriade de plats typiques, comme le couscous préparé avec soin et servi avec de la viande, des légumes et des épices aromatiques. Les soupes traditionnelles, telles que la «chorba» (soupe de légumes et de légumineuses), sont un régal pour le palais, surtout pendant les mois les plus froids.

Outre l’aspect culinaire, la ville offre également de merveilleuses opportunités pour explorer la nature environnante. Testour est entouré de collines verdoyantes et de paysages à couper le souffle, qui offrent la possibilité d’excursions et de promenades panoramiques. Les visiteurs peuvent vivre une expérience authentique en s’immergeant dans la beauté naturelle de la région.

En conclusion, Testour, avec ses origines andalouses, son architecture fascinante et son horloge inversée, est un joyau caché de la Tunisie. La ville regorge d’histoire et de culture, offrant aux visiteurs une expérience unique en son genre. Qu’il s’agisse d’explorer ses bâtiments historiques, de savourer les délices culinaires locaux ou simplement de se perdre dans les charmantes rues, Testour offre une expérience inoubliable. Une visite dans cette ville enchanteresse est un voyage dans le temps, une façon de découvrir ses racines andalouses et d’apprécier l’authenticité d’une communauté qui défie le temps et célèbre son identité unique.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.