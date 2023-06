Qu’est-ce qui relie Meloni, Mussolini et la mort des réfugiés en Méditerranée ?

La réponse à la question du titre est la suivante : une fascination pour le fascisme qui se manifeste dans la politique italienne, quoi qu’en dise la Première ministre Giorgia Meloni. (Illustration : photomontage).

Par Belén Fernández *

Au milieu des années 1990, un de mes cousins ​​à moitié italiens qui résidait dans un vrai château vivant à l’extérieur de Florence a pris une pause dans sa majestueuse existence pour visiter le Texas, où ma famille et moi vivions alors.

Je devais avoir environ 14 ans. Mon cousin était légèrement plus jeune et avait fait la traversée transatlantique avec un bien précieux dans ses bagages : un livre sur l’ancien dictateur fasciste Benito Mussolini, qui a connu sa mort ignominieuse en 1945.

Si je me souviens bien, la mère américaine de mon cousin considérait le texte comme un accessoire embarrassant qui ne devait pas être affiché en public et surtout pas auprès d’un public non italien.

Avance rapide de quelques décennies, et la nostalgie fasciste est forte en Italie – où de nombreux Italiens n’en sont pas du tout gênés. Le président du Sénat italien, Ignazio La Russa, par exemple, conserve chez lui une statuette de Mussolini ainsi que d’autres objets de décoration fasciste. Plus tôt cette année, il a pris sur lui d’annoncer qu’«il n’y a aucune mention de l’antifascisme» dans la constitution italienne.

Le fascisme encore et toujours

La Russa appartient au parti d’extrême droite Fratelli d’Italia (Frères d’Italie), qu’il a aidé à fonder en 2012 avec Giorgia Meloni, l’actuel Premier ministre du pays. En 1996, Meloni a eu son propre moment Mussolini, déclarant dans une interview : «Je pense que Mussolini était un bon politicien. Tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour l’Italie.»

C’était, bien sûr, plus de 25 ans avant que Meloni n’ait sa propre chance de «faire des choses» pour l’Italie. Dans les années 1990, elle était encore un modeste membre du néofasciste Movimento Sociale Italiano (Mouvement social italien, ou MSI), fondé en 1946 pour garantir que l’idéologie fasciste aurait toujours une place dans la démocratie.

De nos jours, Meloni s’efforce de se distancer du mot F et de ce «bon politicien». Mais comme David Broder l’écrit dans son nouveau livre Les petits-enfants de Mussolini : le fascisme dans l’Italie contemporaine, la politique de Fratelli d’Italia «reste ancrée dans la mythologie fasciste, les façons de parler du passé et les visions de l’identité nationale».

Certes, le racisme et la xénophobie sont un moyen fiable de favoriser une identité nationale d’extrême droite. Après tout, il n’y a rien de tel qu’un bon «Autre» sur lequel rejeter le blâme pour les malheurs économiques et les défauts domestiques assortis.

Avant la pandémie de coronavirus, je passais une partie de chaque été avec la mère d’un ami italien près d’un petit hameau en bord de mer dans la région des Pouilles, dans le sud de l’Italie, où il était en fait souvent possible de prétendre que l’on vivait encore à l’époque de Mussolini, en raison de la vétusté des infrastructures locales et du discours hypernationaliste auquel on était susceptible de se heurter.

Les hordes de réfugiés envahisseurs

Chaque année, j’arrivais pendant quatre ou cinq semaines de la mer Ionienne, des moustiques résistants aux insecticides, du vin Primitivo bon marché et des émissions de télévision nocturnes sur les homicides – l’opium préféré des masses italiennes. Et chaque année, mes connaissances me mettaient au courant des dernières transgressions des hordes de réfugiés envahisseurs, toujours déterminés à occuper, violer, voler et tuer.

Bien que mes interlocuteurs n’aient jamais été en mesure d’apporter des preuves concrètes de telles activités, la réalité importe malheureusement peu lorsque vous avez la propagande médiatique de droite à l’appui.

Je suis retournée dans les Pouilles en juin 2023 pour la première fois en quatre ans pour constater que la pandémie avait été ajoutée en toute sécurité à la liste déjà longue des théories du complot locales. Et que l’Italie était toujours assiégée par des demandeurs d’asile de toute l’Afrique et au-delà, la plupart d’entre eux arrivant maintenant sur des bateaux de Tunisie.

Peu de temps après mon séjour, les Pouilles ont reçu la visite de Meloni elle-même, qui a assisté à un forum dans la ville de Manduria, berceau du vin Primitivo. Là, elle a déclaré qu’elle «travaillait quotidiennement» sur la Tunisie, c’est-à-dire qu’elle manœuvrait pour convertir le pays nord-africain en une première ligne de défense contre l’ennemi envahissant des réfugiés.

Un allié inespéré, Kaïs Saïed

En effet, Meloni a réussi à se rendre en Tunisie à deux reprises en moins d’une semaine début juin, une fois en compagnie d’autres responsables européens, pour des entretiens liés à la migration avec Kaïs Saïed, le président tunisien.

Saïed, pour sa part, préside actuellement une vilaine répression contre la dissidence intérieure – parlant des raisons qui poussent les gens à migrer. Il a également rendu de loyaux services à la cause néo-fasciste mondiale en diabolisant les migrants noirs africains sans papiers et en approuvant les mêmes théories du complot chères à Meloni & Co.

Meloni et son parti souscrivent à la soi-disant théorie du «grand remplacement», un concept suprémaciste blanc posant un complot infâme pour alimenter l’immigration non blanche dans les sociétés dominées par les Blancs afin de «remplacer » ces derniers.

Dans le cas italien, ce type de vision du monde pathologique signifie que la population «indigène» de l’Italie parvient à arracher le rôle de victime aux demandeurs d’asile entrants qui fuient souvent les conflits armés et d’autres calamités. En effet, Meloni a été élue l’année dernière en partie sur la promesse d’éloigner les réfugiés des côtes italiennes.

Naturellement, les efforts du gouvernement italien pour criminaliser efficacement les opérations de sauvetage des migrants en Méditerranée n’ont fait que contribuer à la létalité du panorama et à la revictimisation des réfugiés. En février dernier, des dizaines de réfugiés ont été tués, dont de nombreux enfants, lorsqu’un bateau a coulé au large de la côte sud de l’Italie.

Et pourtant, de telles machinations anti-humanitaires ont, comme on pouvait s’y attendre, échoué à endiguer la migration irrégulière, qui continue d’augmenter. Tout comme la fureur xénophobe nationale.

Meloni et la purification ethnique

Il convient de souligner que la quête de Meloni pour purifier ethniquement la patrie n’est ni une aberration anachronique ni une déviation du statu quo sur une scène politique qui a connu une intégration progressive de l’idéologie d’extrême droite.

Des travaux préparatoires considérables ont été posés pour ouvrir la voie à l’extrémisme de Meloni, notamment par Silvio Berlusconi, récemment décédé, Premier ministre italien et souvent condamné. En 1994, il a embrassé l’inclusion du MSI dans sa coalition gouvernementale, et s’est ensuite vanté d’avoir «constitutionnalisé les fascistes». Dans une administration ultérieure, il a nommé Meloni ministre de la Jeunesse.

En 2009, Berlusconi a été cité dans le journal italien Corriere della Sera lorsqu’il a déclaré : «Il est inacceptable que parfois, dans certaines parties de Milan, il y ait une telle présence de non-Italiens qu’au lieu de penser que vous êtes dans une ville italienne ou européenne, vous pensez être dans une ville africaine.» Il a poursuivi : «Certains veulent une société multicolore et multiethnique. Nous ne partageons pas cet avis.»

Le parti Forza Italia de Berlusconi fait désormais partie de la coalition gouvernementale de Meloni, tout comme le parti de la Ligue de Matteo Salvini, dont le bilan comprend la fermeture des ports italiens aux navires de sauvetage des réfugiés lors de son double mandat en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur en 2018.

En plus de promettre d’expulser un demi-million de réfugiés et de migrants dans le cadre d’un «nettoyage de masse» de l’Italie qui serait entrepris «rue par rue», Matteo Salvini [actuel vice-président du Conseil des ministres d’Italie, Ndlr] a averti que le pays était «attaqué» par les musulmans et a proposé un recensement à la Mussolinienne des communauté rom [gitans ou tziganes, Ndlr] d’Italie dans le but d’expulser des membres non Italiens.

Perdue dans l’hypocrisie xénophobe actuelle de l’Italie, bien sûr, se trouve l’histoire du pays d’envahir et d’occuper littéralement des lieux en Afrique.

En 1930, sous Mussolini, quelque 100 000 Libyens sont internés dans des camps de concentration; la plupart sont présumés morts. Et en Éthiopie, l’occupation militaire italienne de 1936-41 a été «soutenue par une politique de terreur», comme le note Ian Campbell dans The Addis Ababa Massacre.

Aujourd’hui, près de huit décennies après la mort de Mussolini, la diabolisation de «l’Autre» constitue un moyen de dissuasion toujours pratique du récit national et un moyen d’occulter les problèmes réels en Italie – y compris, peut-être, le fait que le fascisme est à nouveau normalisé.

* Rédactrice en chef du Jacobin Magazine, elle écrit pour New York Times, London Review of Books, Current Affairs et Middle East Eye, et de nombreuses autres publications.

Source : Al Jazeera.