Hannibal Kadhafi dans un état de santé critique au Liban  

Hannibal Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été transféré d’une prison libanaise à un hôpital et est dans un «état de santé critique».

C’est ce qu’ont rapporté les médias libanais, lundi 3 juillet 2023, selon lesquels c’est la troisième fois en un mois que Kadhafi Jr est hospitalisé depuis que, le 3 juin dernier, il a entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa prison.

Hannibal Kadhafi a été arrêté au Liban en 2015 sur fond de polémique politique entre le Liban et la Libye relative à la disparition, en 1978, en Libye, du leader chiite libanais Moussa Sadr, fondateur du mouvement politique Amal, dirigé pendant des décennies par l’inamovible président du parlement libanais Nabih Berri.

Berri et les autorités libanaises accusent depuis des années Mouammar Kadhafi, évincé du pouvoir et tué en 2011, d’avoir fait disparaître et éliminer Sadr. A l’époque des faits, en 1978, Hannibal Kadhafi avait deux ans. Ce qui justifie amplement le sentiment d’injustice qui a poussé ce dernier à observer une grève de la faim pour protester contre le sort qui lui est réservé et qui déshonore sinon l’Etat du moins la justice libanaise.

I. B.