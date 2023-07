Visé par une plainte de Farouk Bouasker, Jawher Ben Mbarek auditionné en prison

Le comité de Défense des détenus poursuivis dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a annoncé que l’unité centrale de la Garde nationale de Ben Arous a interrogé, ce jour, Jawher Ben Mbarek à la prison de la Mornaguia, dans le cadre d’une plainte déposée à son encontre par le président de l’Isie Farouk Bouasker.

Dans une note diffusée dans la soirée de ce lundi 3 juin 2023, le comité de défense a affirmé que Jawher Ben Mbarek a été entendu en présence de ses avocats dans le cadre de cette plainte déposée, il y a quelques mois, par Farouk Bousker, suite à une déclaration médiatique du concerné.

Jawher Ben Mbarek avait exprimé son rejet des récentes élections législatives, et le président de l’Isie a décidé de le poursuivre sur la base du décret 54 et 115 et des articles 245 et 248 du code pénal.

Rappelons que Jawher Ben Mbarek, qui est à la tête du collectif «Citoyens contre le coup d’État», a été arrêté en février dernier, dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

