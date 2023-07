Lancement de « Broudou 2 », la revue du patrimoine culinaire tunisien par le Goethe Institut

Le deuxième numéro de la revue culinaire « Broudou » sera lancée le 7 juillet, elle sera consacrée à l’huile d’olive. Une présentation de la revue et des dégustations seront proposées au public au jardin du Goethe Institut de Tunis.

Il y a un peu plus d’un an, le Goethe Institut de Tunis avait lancé sa première revue culinaire qui était consacrée au pain. Un deuxième numéro s’en suivra pour mettre la lumière sur l’huile d’olive, ingrédient de base dans la cuisine méditerranéenne et en particulier tunisienne.

La revue regroupera des articles, des recettes, des illustrations et des portraits réalisés par des spécialistes. À l’occasion de cette parution, le jardin du Goethe Institut de Tunis accueillera le grand public autour d’un événement libre d’accès pour présenter la revue et faire des dégustations d’huile d’olive en présence de deux producteurs d’huile tunisiens : Olissey et Domaine Fendri.

