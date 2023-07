Wallys dévoile son SUV Premium Wolf : qualité, sécurité et fiabilité

Alors que la lune atteint sa pleine splendeur, le loup de minuit se réveille. Wallys ose et révèle son dernier trésor, Wolf. Tel un symbole de puissance, d’élégance et d’audace. Le grand dévoilement du SUV tant attendu de Wallys a finalement eu lieu, enflammant les réseaux sociaux d’un éclat fulgurant le mardi 4 juillet 2023.

Le constructeur annonce fièrement une collaboration de joint-venture avec la marque premium Jetour, une alliance qui permettra à Wallys d’assembler tous ses modèles sous la bannière Wallys, respectant les normes de qualité, de sécurité et de fiabilité les plus rigoureuses.

Plongez dans l’univers de l’innovation sans limites avec le tout nouveau Wolf, son nom évocateur, «Loup», envoie un message fort à la communauté. Tel un loup solitaire qui se démarque avec assurance et détermination, le Wolf incarne la force, la liberté et l’excellence.

Un design irrésistible

Le premier SUV Premium de la marque vous transporte vers de nouveaux horizons, offrant une allure résolument spéciale qui ne manquera pas de captiver les regards. Préparez-vous à être séduit par son design.

En termes de design, le Wolf rompt clairement avec l’ADN de Wallys. À l’arrière du SUV, on trouve quatre sorties d’échappement et un diffuseur aérodynamique. Le capot plongeant surplombe une grille de calandre remarquablement basse, ajoutant une touche d’élégance distincte.

L’intérieur luxueux du Wolf est conçu avec des matériaux durables, tels que du polyester et du polyamide recyclés, ainsi que du cuir semi-aniline. Le cockpit embarque un écran de divertissement de 10,2 pouces, tandis que le tableau de bord numérique offre une expérience de conduite moderne et immersive.

Le confort est au rendez-vous à bord du Wallys Wolf, qui se présente comme un véritable salon roulant avec ses sept sièges confortables. Les sièges arrière peuvent même être rabattus pour augmenter l’espace de chargement, offrant une polyvalence optimale.

Des performances remarquables

Le modèle renferme un moteur 4 cylindres turbo de 1,5 L, développant une puissance de 150 chevaux et un couple de 230 Nm. Associé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports et à une transmission traction, ce moteur offre des performances remarquables au Wolf. Il peut atteindre une vitesse maximale de plus de 180 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 8,8 secondes.

De plus, le Wolf est enregistré fiscalement comme étant un véhicule de 9 chevaux, facilitant ainsi l’obtention de crédits de leasing.

Préparez-vous à vivre une expérience de conduite inoubliable, où la sophistication rencontre l’aventure.

Le Wolf de Wallys est prêt à vous emmener vers de nouveaux horizons !

Restez branché sur les dernières actualités du Wotf, rendez-vous au showroom de Wallys, où vous pourrez explorer en exclusivité et être parmi les premiers à précommander votre Wolf.

Un voyage passionnant vous attend !

Communiqué.