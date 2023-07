Wimbledon : Ons Jabeur immortalise sa rencontre avec David Beckham

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a publié, ce mercredi 5 juillet 2023, des photos en compagnie du footballeur international anglais David Beckham, qu’elle a rencontré en Angleterre, où elle participe au tournoi de Wimbledon

«Un plaisir et un honneur de rencontrer David Beckham. Merci pour ce moment 🤩» , a-t-elle notamment commenté en publiant les clichés, où on la voit afficher son plus beau sourire et poser fièrement aux côtés de la grande star du football ayant évolué au poste de milieu de terrain dans les plus grandes équipes à l’instar de Manchester United, au Real Madrid et Paris Saint-Germain.

Ons Jabeur, rappelons-le, s’est qualifiée hier pour le deuxième tour du tournoi de Wimbledon et affrontera, demain, la joueuse chinoise Zhuoxuan Bai.

Y. N.