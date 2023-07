Le FSN appelle à un rassemblement devant la Cour d’appel de Tunis

Le Front du Salut national (FSN) initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition a appelé à un rassemblement de protestation jeudi 13 juillet 2023, devant la Cour d’appel de Tunis.

Ce rassemblement est prévu à l’occasion de l’examen de la demande de libération des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, et ce en réponse à l’initiative des familles des concernés, précise le FSN dans une note diffusée ce mardi 11 juillet.

Le FSN a de ce fait appelé ses partisans et membres et «les citoyens libres de Tunisie» à prendre part à ce rassemblement jeudi à 10h, afin de soutenir les prisonniers politiques et de demander leur libération.

Rappelons que les familles des détenus ont organisé, hier, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont réclamé «la divulgation de preuves matérielles incriminant les personnes poursuivis dans l’affaire dite de complot», estimant que leur incarcération «est illégale, tout en appelant à leur libération et à mettre fin à cette injustice».

Y. N.