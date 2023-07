Tunisie-Malte : l’énergie en point de mire

La visite à Tunis, lundi 10 juillet 2023, du Premier ministre maltais Robert Abela, a porté sur la coopération entre Malte et la Tunisie dans la lutte contre la migration clandestine et pour la stabilité en Méditerranée. Mais pas seulement…

Abela, qui conduisait une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et européennes et du Commerce Ian Borg, le ministre de l’Intérieur Byron Camilleri et le chef de cabinet du Premier ministre Glenn Micallef, a été reçu par le président de la république Kaïs Saïed, au palais de Carthage, mais aussi la Première ministre Najla Bouden, au palais de la Kasbah.

La discussion entre les deux premiers ministres a porté sur l’activation de l’accord signé entre les deux pays sur l’emploi des jeunes Tunisiens et le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine du commerce en profitant de l’adhésion de la Tunisie à la zone de libre-échange en Afrique, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors de la rencontre avec Saïed, Abela a surtout parlé des énergies renouvelables, qui sont la voie à suivre pour des pays comme Malte et la Tunisie. A ce propos, il a également évoqué la Tunisie comme un partenaire de premier plan pour de tels projets potentiels dont les deux pays peuvent bénéficier.

Le projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Europe via l’Italie, financé par l’Union européenne et la Banque mondiale, semble intéresser Malte qui, de par sa position au cœur de la Méditerranée centrale à mi-chemin des côtes tunisiennes et italiennes, pourrait bénéficier, elle aussi, de tout projet visant l’intégration énergétique entre le nord et le sud de la Mare Nostrum.

