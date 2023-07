Notre Grand Bleu, association tunisienne dédiée à la protection des tortues marines

Dans un contexte d’inquiétude croissante sur la situation environnementale en mer Méditerranée, l’association tunisienne Notre Grand Bleu de Monastir se distingue par son engagement pour la conservation des tortues marines de l’espèce Carretta carretta et les résultats semblent récompenser ses efforts continus.

En effet, quatorze nids de « Caretta Caretta » ont récemment été découverts sur les plages d’El Ghadabna, El Manakaa et El Khamara dans la région de Mahdia, au centre-est de la Tunisie. «Une découverte d’une grande importance écologique», a déclaré le président de l’association environnementale, Ahmed Ghedira, précisant que «les principaux sites de nidification et d’éclosion de ces tortues jusqu’à présent ont été les îles Kuriat à Monastir et cela montre donc que même les plages de Mahdia devient des sites de nidification et d’éclosion populaires pour cette espèce.»

Les tortues de mer sont des créatures fascinantes et précieuses de l’écosystème marin. Malheureusement, au cours des dernières décennies, ils ont été confrontés à une série de menaces qui ont mis leur survie en péril. Les tortues Caretta caretta, en particulier, ont été classées en danger critique d’extinction selon la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La Tunisie, avec ses eaux côtières de la Méditerranée, joue un rôle crucial dans la protection de ces créatures marines et Notre Grand Bleu s’est fixé comme objectif principal de les protéger et de rétablir l’équilibre écologique en mer Méditerranée.

La situation environnementale est une source de préoccupation croissante ces dernières années. La pollution, la surpêche, le changement climatique et la destruction des habitats côtiers ne sont que quelques-unes des menaces qui menacent la survie des tortues marines.

Notre Grand Bleu a reconnu ces défis et a lancé un certain nombre d’initiatives pour les relever.

Séance de sensibilisation publique à la protection des tortues marines.

Grâce à la collaboration avec des organisations locales et internationales, l’association a mis en place des centres de réhabilitation pour les tortues marines tout le long de la côte tunisienne. Ces centres offrent des soins médicaux, de protection et de récupération aux tortues blessées, malades ou intoxiquées. De plus, l’association joue un rôle crucial dans la sensibilisation de la communauté locale, impliquant les pêcheurs, les voyagistes et les résidents dans la conservation des tortues marines.

«Notre mission est d’assurer un avenir durable aux tortues marines en Méditerranée», déclare Ahmed Ghedira, président de Notre Grand Bleu. «Grâce à des programmes de recherche, d’éducation et de surveillance, nous voulons préserver ces merveilleuses créatures pour les générations futures et promouvoir une approche plus consciente de l’environnement marin», ajoute-t-il.

L’association s’engage également à promouvoir des pratiques de pêche durables et à réduire l’impact de la pollution marine. En s’associant avec les institutions locales et les autorités gouvernementales, Notre Grand Bleu cherche à assurer la création de réserves marines protégées et l’application des lois et règlements pour la protection des tortues.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.