Samir Majoul appelle à libérer les exportations tunisiennes d’huile d’olive vers l’Europe

Le président de l’Union tunisienne du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a appelé à la libéralisation des exportations tunisiennes vers le marché européen, notamment l’huile d’olive et le textile, selon un communiqué de l’organisation patronale.

Majoul a tenu ces propos, mercredi 12 juillet 2023, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, qui était accompagné d’une délégation du Conseil européen des entreprises pour l’Afrique et le Moyen-Orient (ECAM), conduite par le secrétaire général Ettore Sequi.

Le président de l’Utica a souligné l’impératif de supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires qui entravent les exportations d’huile d’olive et de textile. Il a également souligné l’importance de soutenir la production et l’exportation d’huile d’olive, qui représente moins de 2% de la consommation mondiale.

En outre, il a mentionné qu’il existe de nombreuses opportunités de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) dans divers secteurs, notamment la pharmacie, les industries agro-alimentaires et les énergies renouvelables.

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive vers l’UE sont réglementées par un système de quotas.

A son tour, l’ambassadeur d’Italie a souligné que la délégation accompagnatrice reste attentive aux besoins du monde des affaires et du secteur privé en Tunisie en matière d’opportunités de coopération, notamment en matière de formation dans des secteurs tels que la santé, la production agricole et l’agroalimentaire. Il a ajouté que les relations entre la Tunisie et l’Italie restent «exemplaires» et peuvent servir de modèle dans toute la région. Dirigée par l’homme d’affaires tunisien Kamel Ghribi, l’ECAM travaille à promouvoir la coopération entre l’UE, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le quota d’exportation actuel d’huile d’olive tunisienne vers l’UE est estimé à 56 700 tonnes.