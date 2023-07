Tournoi de Wimbledon : face à Sabalenka, Jabeur n’a rien à perdre

Qu’elle gagne ou qu’elle perde la demi-finale de Wimbledon qui l’opposera, ce jeudi 13 juillet 2023, à 14h45, au court central du célèbre tournoi londonien, à la Biélorusse Aryna Sabalenka, Ons Jabeur aura été remarquable sur les courts et populaire sur les gradins…

Par Samir Gharbi

Ce n’est pas donné à tout le monde de jouer comme l’icône tunisienne joue, au grand plaisir du public connaisseur de Wimbledon et de millions téléspectateurs dans le reste du monde !

Dans l’histoire plus que centenaire de Wimbledon, le plus ancien tournoi de tennis au monde qui a débuté en 1877 pour les hommes et qui s’est ouvert en 1884 aux femmes, les historiens du tennis pourront dire sans exagération que la Tunisienne Ons Jabeur, 28 ans, aura marqué de son empreinte humaine et sportive les dernières phases de ce tournoi prestigieux du circuit du Grand Chelem (Angleterre, Etats-Unis, Australie et France). Un tournoi auquel elle participe depuis 2013…

Une finale avant l’heure

L’édition 2023 de Wimbledon représente sa 25e participation aux quatre tournois du Grand Chelem depuis son engagement dans le tennis professionnel en 2010.

La demi-finale d’aujourd’hui l’oppose à Aryna Siarhiejeŭna Sabalenka. Née le 5 mai 1998 à Minsk, la Biélorusse est professionnelle depuis 2015.

Née le 28 août 1994 à Ksar Hellal, la Tunisienne a récemment perdu du terrain : de 2e au classement mondial, elle se classe actuellement 6e, avec 3 547 points. Elle fait face à Aryna, en pleine ascension grâce à une combativité extrême, qui a conquis le 2e rang avec 8 066 points et ambitionne de devenir 1ère après Wimbledon…

Cette demi-finale est équivalente à une finale. Car l’autre demi-finale oppose, le même jour, la 42e joueuse mondiale : la Tchèque Markéta Vondroušová, née le 28 juin 1999 à Sokolov – à la 76e : l’Ukrainienne Elina Svitolina, née le 12 septembre 1994 à Odessa…

Ons et Aryna savent que celle d’entre elles qui gagnera aura la tâche facile pour emporter le trophée de leur rêve !

Dans la peau de l’outsider

Aux yeux des parieurs, Ons ne part pas favorite : sur les quatre confrontations avec Aryna, elle n’en a gagné qu’une seule, en 2020, à Roland-Garros. Elle a perdu à Abou Dhabi en 2021, à Wimbledon en 2021 et à Fort Worth, au Texas. en 2022.

Aujourd’hui, c’est un autre défi, un autre tempérament, un autre hasard, qui fera basculer le sort de l’une ou de l’autre ! Et dans ce genre de confrontation, la position d’outsider n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car cela met la pression sur la favorite, condamnée à gagner.