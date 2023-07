Tennis : palmarès de Ons Jabeur à Wimbledon 2013-2023

Ons Jabeur (6e au classement WTA) a perdu, samedi 15 juillet 2023, sa seconde finale consécutive de Wimbledon face à la Tchèque Markéta Vondroušová (42e), en deux sets : 4-6 /4-6. L’occasion de rappeler son palmarès à Wimbledon en dix ans, 2013-2023, et de lui dire merci pour tout le bonheur qu’elle nous a donné toutes ces années. A bientôt, championne !

Par Samir Gharbi

Dans l’histoire plus que centenaire de Wimbledon, le plus ancien tournoi de tennis au monde qui a débuté en 1877 pour les hommes et qui s’est ouvert en 1884 aux femmes, les historiens du tennis pourront dire sans exagération que la Tunisienne Ons Jabeur, 28 ans, aura marqué de son empreinte humaine et sportive les deux dernières éditions (2022- 2023) de ce prestigieux tournoi du circuit du Grand Chelem (Angleterre, Etats-Unis, Australie et France).

Voici une compilation inédite de son palmarès – ses succès et ses défaites – depuis sa première participation en 2013 (Ons avait 18 ans, elle est née en août 1994) à sa défaite en finale en 2023.

2013 – Ons est éliminée au 1 er tour de qualification (Q1) par la Russe Aleksandrovna Koudriavtseva, née en 1987.

tour vaincue par l’Autrichienne Tamira Shelah Paszek, née en 1990. 2015 – Pas de participation.

2016 – Ons est battue au Q1 par la Russe Ekaterina Alexandrova, née en novembre1994.

2017 – Ons progresse. Elle élimine au Q1 la Russe Sofya Andreyevna Zhuk (née en 1999) en deux sets : 6-3 et 7-6. Au Q2, elle parvient à battre la Thailandaise Luksika Kumkhum, née en 1993. Au Q3, elle fait de même contre l’Américaine Asia Muhammad, née en 1991 : 6-4 et 6-0. Elle passe au 1 er tour et s’incline devant la 8 e rang mondial, la Russe Svetlana Kuznetsova, née en 1985. En deux sets : 3-6 et 2-6.

2021 – Ons parvient aux quarts de finale : elle est battue par la Biélorusse Aryna Sabalenka, née en 1998. Auparavant, elle a battu au 1 er tour la Suédoise Rebecca Peterson, née en 1995. En deux sets : 6-2/6-1, puis au 2 e tour, l’Américaine Venus Williams, née en 1980. En deux sets : 7-5 / 6-0. Au 3 e tour, elle écarte l’Espagnole Garbiñe Muguruza, née en 1993 et classée au 12 e rang. Ons perd un set 5-7 et gagne deux sets 6-3 et 6-2. Enfin, elle parvient à éliminer au 1/8e la Polonaise Iga Świątek, née en 2001, 9 e rang mondial, et future n° 1. Après avoir perdu le 1 e set 5-7, elle l’emporte 6-1 et 6-1. Ons tombe face à la 4 e mondiale, Aryna Sabalenka en quart de finale 6-4 et 6-3.

Ons a pourtant bien commencé le match en menant au premier set 3-1, mais au moment d’arracher un 4e set qui l’aurait propulsée dans le match, elle a commencé à hésiter dans ses décisions et à commettre des fautes directes: son péché mignon. Avant de terminer le set 6-6 et perdre au tie-break.

Autant elle était partie avec la rage de vaincre face à Aryna Sabalenka en demi-finale, autant elle est entrée dans la finale avec la peur au ventre…

Et quand on doute de soi-même, on ne peut commettre que faute sur faute… Aryna face à Ons était la plus puissante, mais elle a douté de ses capacités… C’est le même scénario vécu par la Tunisienne hier.

Ons a fait une pause en cours de jeu pour s’isoler un moment et se remonter les bretelles… Mais cela n’a pas suffit… Au contraire. Elle a redonné vigueur à son adversaire. «Douloureuse défaite. La plus douloureuse de toutes», a-t-elle dit. Elle le fut autant pour nous…