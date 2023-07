Après avoir été présenté l’année dernière au Festival international de Carthage, la comédie musicale « Ocheg eddenya » d’Abdelhamid Bouchnak revient cet été dans les festivals régionaux.

On l’avait découverte l’année dernière à l’ouverture du Festival international de Carthage avec deux représentations données à guichets fermés, la comédie musicale « Ocheg eddenya » du réalisateur, metteur en scène, acteur et producteur Abdelhamid Bouchnak ira cet été à la rencontre du public de Bizerte et de Sfax.

« Ocheg eddenya » est inspirée de la série ramadanesque « Nouba » diffusée en 2019 et 2020 ayant réuni plusieurs acteurs et chanteurs populaures comme Amira Chebli, Bilel Briki, Chedly Arfaoui, Hela Ayed, Aziz Jebali, Yasmine Dimassi, Rim Riahi, Fathi Haddaoui, Bahri Rahali, Lotfi Bouchnak …

« Ocheg eddenya » sera présentée le 27 juillet au Festival international de Sfax et le 13 août au Festival international de Bizerte.

