Féminicide à Menzel Temime : Arrestation de l’individu qui a tué sa femme à coups de couteau

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé l’arrestation d’un individu qui a tué sa femme à coups de couteau à Menzel Temime (Nabeul).

Ce crime odieux a été commis, lundi dans une zone rurale relevant de la délégation de Menzel Temime qui a coûté la vie à une femme de 33 ans, mère de deux enfants de trois et cinq ans.

Le délégué régional des affaires familiales et le délégué régional à la protection de l’enfance à Nabeul, se sont rendus au domicile du famille de la victime en vue d’apporter le soutien psychologique et social aux deux enfants désormais orphelins et ont pris les mesures urgentes en leur faveur.

Le ministère a ajouté que la victime n’avait jamais porté plainte pour violence conjugale et que l’époux tueur de 34 ans a été placé en détention, tout en renouvelant son appel à la nécessité d’appliquer strictement la loi 58 relative à l’élimination des violences faites aux femmes.

