La startup tunisienne Kaco révolutionne le scooter électrique

Kaco, startup technologique tunisienne spécialisée dans l’innovation en matière de charge électrique, qui révolutionne l’industrie du scooter électrique, a récemment franchi une étape importante grâce à une nouvelle levée de fonds.

Ce cycle d’investissement réussi fournira le soutien financier nécessaire à la jeune pousse, lui permettant de finaliser la construction d’une usine de production d’une capacité de fabrication d’un millier de scooters par an.

L’investissement provient d’UGFS North Africa, un fonds d’investissement réputé dans la région, qui a démontré sa confiance dans le potentiel de Kaco en lui apportant son soutien financier.

Le montant exact de l’investissement reste inconnu. Il est destiné à aider Kaco à concrétiser sa vision et à accélérer la mise en place de l’usine de production.

Pari sur la mobilité durable

La collaboration entre la startup et le fonds d’investissement vise à faciliter la production du scooter électrique innovant de Kaco, baptisé Orca. Ce scooter à la pointe de la technologie bénéficie d’un taux d’intégration dépassant les 80% et d’une autonomie impressionnante de 100 km. Il peut être acheté via la plateforme de Kaco pour un prix de 5000 DT hors taxe.

De plus, Kaco prévoit de fabriquer sur place les batteries au lithium nécessaires aux scooters, renforçant encore son engagement envers la production locale.

Il convient de noter que cet investissement n’est pas la première collaboration entre Kaco et UGFS North Africa. Auparavant, le fonds d’investissement avait déjà investi dans Kaco pour soutenir les activités de recherche et développement liées à la conception du scooter et des batteries. Avec cette nouvelle levée de fonds, Kaco est désormais bien placé pour passer à la production à grande échelle.

Un investissement stratégique

La décision d’UGFS North Africa d’investir est basée sur plusieurs arguments convaincants. La startup présente un immense potentiel sur le marché des scooters électriques, tant en Tunisie qu’au-delà. En investissant dans Kaco, ledit fonds d’investissement cherche à exploiter ce potentiel de croissance et à s’assurer une position prometteuse dans le secteur en pleine expansion de la mobilité électrique.

Là encore, la collaboration entre Kaco et UGFS North Africa s’aligne sur les objectifs stratégiques du fonds d’investissement, qui vise à contribuer au développement de technologies durables et respectueuses de l’environnement. En investissant dans Kaco, une entreprise engagée dans la production locale et proposant un scooter électrique aux caractéristiques impressionnantes, il soutient activement la transition vers des solutions de mobilité éco-responsables.

Les antécédents de Kaco en matière d’activités de recherche et de développement réussies dans le domaine des scooters électriques ont également inspiré la confiance en UGFS North Africa. La startup a démontré sa capacité à innover et à développer des produits de haute qualité, ce qui en fait une opportunité d’investissement attractive pour le fonds.

Mohamed Ali Salmi présente Orca.

Kaco Motors a été fondée en 2018 par Mohamed Ali Salmi, directeur exécutif, et Malek Othmane en Tunisie. Depuis sa création, la startup s’est attachée à révolutionner l’industrie du scooter électrique en introduisant des solutions de mobilité innovantes et durables. Alors que son marché principal est la Tunisie, la startup aspire à étendre sa présence au-delà des frontières nationales et à s’adresser à un public mondial. Elle a d’ailleurs commencé à explorer le marché de l’Algérie voisine.

Le produit phare de la startup est l’Orca, un scooter électrique qui incarne l’engagement de Kaco envers la technologie de pointe et le transport respectueux de l’environnement. Avec un taux d’intégration dépassant les 80% et une autonomie impressionnante de 100 km, l’Orca se démarque sur le marché.

De plus, Kaco se distingue en fabriquant en interne les batteries au lithium nécessaires à ses scooters, renforçant ainsi son attachement à la production locale et à l’autosuffisance.

Kaco a investi de manière significative dans les activités de recherche et développement pour s’assurer que ses scooters répondent aux normes les plus élevées de qualité, de performance et de sécurité. La collaboration fructueuse avec UGFS North Africa, à la fois lors des cycles d’investissement précédents et de l’initiative de collecte de fonds actuelle, a joué un rôle central dans le soutien du parcours de Kaco du concept à la production à grande échelle.

Traduit de l’anglais.

Source : African Heroes.