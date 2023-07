Les réserves de la députée Elly Schlein sur le protocole d’accord UE-Tunisie

La secrétaire du Parti démocrate (PD) italien, Elly Schlein, a critiqué le mémorandum d’accord signé deux jours auparavant à Carthage entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie, rapporte l’agence italienne Ansa.

Née le 4 mai 1985 à Lugano en Suisse, cette femme politique italienne issue de l’immigration, possède également les nationalités américaine et suisse. Et elle ne pouvait rester insensible au contenu d’un accord couvrant plusieurs questions, dont la coopération en matière de migration.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni était présente pour la signature du mémorandum avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et elle a joué un rôle déterminant dans sa réalisation, s’étant rendue à Tunis deux fois en juin pour en jeter les bases avec le président Kaïs Saïed.

«Le mémorandum d’accord entre l’UE et la Tunisie est la énième tentative d’externaliser le contrôle des frontières sans tenir compte du respect de la démocratie et des droits de l’homme», a déclaré Schlein, membre de la chambre des députés depuis octobre 2022, aux journalistes en marge d’une réunion des dirigeants socialistes, mardi 17 juillet 2023, à Bruxelles.

«Nous ne sommes pas d’accord avec une approche qui tend à ne regarder que l’aspect de l’arrêt des flux migratoires alors que, dans le même temps, nous connaissons le bouleversement que traverse la Tunisie en matière de démocratie», a déclaré Schlein. Et d’ajouter : «Nous avons vu cette approche dans le passé avec d’autres pays, comme la Turquie et la Libye, et je ne peux pas être d’accord avec cela».

Le fait que la Tunisie soit critiquée pour son traitement des migrants, avec des informations faisant état de personnes conduites dans des zones désertiques et laissées à elles-mêmes, sont une autre raison, aux yeux de la députée italienne de s’opposer à cet accord, qui prévoit une aide financière et comprend cinq piliers : la stabilité macroéconomique, le commerce et l’investissement, la transition énergétique verte, les contacts interpersonnels et la migration.

I. B.