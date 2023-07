L’OIM organise un atelier sur le marché de l’emploi en Tunisie

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM – Onu Migration) organise un «Atelier de restitution de l’étude sur le marché de l’emploi en Tunisie et à l’international», les 20 et 21 juillet 2023 au Mövenpick Hôtel du Lac, Tunis.

L’atelier, qui vise à améliorer les perspectives pour les demandeurs d’emploi tunisiens, est organisé en collaboration avec le ministère italien des Affaires étrangères, et soutenu par le programme Thamm de l’Union européenne.

Il accueillera de nombreux invités de haut niveau, y compris des représentants des ambassades des pays cibles de l’étude, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), ainsi que des organisations et institutions clés impliquées dans les questions liées à l’emploi et à la migration.