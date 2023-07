Offre TWENSA pour le financement des projets immobiliers et agricoles

Souscrire au Pack TWENSA offre la possibilité de financer les investissements immobiliers à des conditions avantageuses et à des taux privilégiés, soit par un crédit qui s’élève à 80% de l’investissement et ce, qu’il s’agisse de l’acquisition, de la construction, de l’aménagement d’un logement.

Pour le financement de l’acquisition d’un terrain agricole ou la concrétisation d’un projet agricole en Tunisie, la BNA offre aux TRE le « Financement Agricole TWENSA » à travers un crédit pour l’acquisition d’un terrain agricole ou un investissement agricole.

Des tarifs préférentiels sont applicables pour tout souscripteur au Pack TWENSA exerçant ou non une activité agricole et disposant d’un solde minimum de 20 000 dinars (équivalent en dinars pour les comptes en devises) sur son compte en devises ou en dinars convertibles.



Offre TWENSA de placement en devises ou en dinars convertibles

C’est une gamme riche et diversifiée conçue spécialement pour les TRE que la BNA a mis en place. Qu’il s’agisse de capitaux en devises ou en dinars convertibles, la BNA offre des formules sécurisantes et pertinentes couvrant tous les besoins des TRE qui peuvent fructifier leurs économies et dynamiser leurs capitaux en s’assurant de la rentabilité, de l’efficience et de la disponibilité des liquidités dans toute opération, qu’il s’agisse de la gestion du risque de change ou celle de leurs finances.

A travers le Bon de Caisse en dinars convertibles ou le Compte à Terme en dinars convertibles, la BNA offre aux TRE une solution idéale pour faire fructifier leurs capitaux et leurs fonds en devises en toute sécurité avec une gestion optimale du risque de change.



La BNA, responsable et engagée

La BNA, responsable, engagée et tournée vers l’avenir, a adopté depuis des années une approche centrée sur ses clients œuvrant pour une relation omnicanale efficace qui les place au centre de ses préoccupations. La fidélisation bancaire représente un enjeu décisif à l’ère de la multibancarisation et du numérique, la BNA ambitionne d’être une banque « pour la vie » qui ouvre le premier compte, accorde le premier crédit, prête pour le premier achat immobilier ou le premier investissement.

La BNA conseille, aide et accompagne ses clients à chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle en Tunisie ou ailleurs.



Pour plus de détails sur l’Offre TWENSA, Consultez le site de la BNA www.bna.tn ou téléchargez l’offre via ce lien : http://www.bna.tn/documents/brochure-OFFRE-TWENSA.pdf

Communiqué