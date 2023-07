L’aide aux migrants subsahariens en Tunisie assurée par l’Onu

La question des migrants africains subsahariens en Tunisie a été soulevée par Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général de l’Onu, António Guterres, lors du point de presse tenu hier, mardi 25 juillet 2023, à New York.

«En Tunisie, notre équipe intensifie son soutien aux besoins migratoires», a tenu a rassurer Dujarric, ajoutant que «l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a intensifié son assistance pour venir en aide à près de 1 500 réfugiés et demandeurs d’asile dans le besoin.»

«De son côté, l’Organisation internationale pour les migrations héberge environ 250 personnes originaires d’Afrique subsaharienne secourues à la frontière tuniso-libyenne, apportant une aide alimentaire et en eau à 2 000 personnes via le Croissant-Rouge tunisien. Pendant ce temps, l’Unicef et le Programme des Nations Unies pour le développement livrent des fournitures d’urgence à 1 500 migrants, notamment des kits d’eau et d’assainissement», a encore précisé Dujarric, comme pour répondre à la surenchère que se livrent les autorités tunisiennes et libyennes au sujet de l’aide aux Subsahariens déportés aux frontières entre les deux pays : cette aide est en vérité assurée par les agences onusiennes via des acteurs locaux.

«Notre équipe vient également de mener une mission d’évaluation à Sfax et dans le Sud, en collaboration avec des partenaires nationaux. Nous sommes préoccupés par des centaines de personnes qui seraient bloquées aux frontières et travaillons avec des partenaires pour leur apporter de l’aide», a ajouté le responsable onusien.

I. B.