Migration : cinq corps retrouvés dans le désert à la frontière entre la Libye et la Tunisie

Cinq corps non identifiés appartenant à des clandestins africains ont été retrouvés dans le désert libyen, à la frontière avec la Tunisie : le ministère de l’Intérieur à Tripoli l’a annoncé sur Facebook.

Les corps ont été retrouvés par les gardes-frontières libyens «patrouillant dans la zone frontalière d’Al-Essa, dans la région qui s’étend de Dahrat Al-Khas à Tawilat al-Ratba», précise le communiqué, cité par l’agence Ansamed.

La découverte est intervenue «dans le cadre de la mise en œuvre du plan du ministère de l’Intérieur pour la sécurisation des frontières ouest libyo-tunisiennes et en application des indications du chef de l’appareil, d’intensifier le travail des patrouilles, malgré les températures élevées dans le pays».

Des centaines de migrants subsahariens sont bloqués depuis des semaines à la frontière entre la Tunisie et la Libye, dans des conditions hygiéniques et climatiques très difficiles.

Le Croissant-Rouge libyen et le bureau de l’Unicef en ​​Libye sont intervenus dans la zone et «ont fourni de l’eau potable, de la nourriture et des kits d’hygiène à environ 400 migrants, dont un quart sont des enfants ayant des besoins urgents», lit-on dans un tweet sur le compte Twitter d’Unicef ​​Libye, évoquant la «réponse humanitaire en cours à la frontière libyo-tunisienne pour répondre aux besoins des migrants bloqués».

Une réponse accrue également grâce à la collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIF) en Libye, le HCR Libye et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ajoute Ansamed.

