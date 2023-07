Néjib Chebbi : «Les arrestations politiques ont affaibli la base populaire du régime»  

«Il n’y a aucune accusation prouvée jusqu’à présent contre Sayed Ferjani, sauf qu’il est l’un des dirigeants historiques du mouvement Ennahdha que le régime du 25-Juillet cherche à éradiquer», a déclaré Ahmed Nejib Chebbi. Vidéo.

Le président du Front du salut national (FSN), qui regroupe Ennahdha, Qalb Tounes et d’autres formations d’opposition, parlait au cours d’une conférence de presse du FSN, aujourd’hui, lundi 31 juillet 2023, à Tunis. Il a affirmé que «les détenus politiques vivent dans des conditions très difficiles en raison de la surpopulation carcérale et des températures très élevées dans les cellules», ajoutant que le règlement intérieur des prisons en Tunisie «impose la séparation des prisonniers en attente de jugement et ceux qui ont déjà été jugés». Or, a-t-il expliqué, le prévenu Saïed Ferjani «a été mis dans une cellule surpeuplée avec des dizaines de prisonniers passant leurs peines dans des conditions de grande chaleur et de mauvais traitement alors que la loi stipule l’incarcération des prisonniers selon la classification des délits commis».

«La série d’arrestations effectuées par le régime aux dépens d’un certain nombre de dirigeants politiques de l’opposition a affaibli la popularité du chef de l’Etat et l’a privé de l’assise populaire qu’il recherché», a encore déclaré Chebbi, cité par Mosaïque FM.

Le président du FSN a cité la phrase d’«un citoyen d’en bas» qui, parlant de l’emprisonnement de son frère Issam Chebbi, secrétaire général du Parti républicain (Al-Joumhouri), a dit : «Ma Ydoum Hal» (Rien n’est durable), ajoutant, sur un autre plan, que «le président de la république Kaïs Saïed fait de la surenchère et déclare qu’il est la dernière personne à accepter de négocier avec le Fonds monétaire international.» Or, explique-t-il, «tout retard dans l’obtention d’un accord avec le FMI menace d’effondrement les systèmes économiques et sociaux et d’aggravation des pénuries des produits de première nécessité».

