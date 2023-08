Festival de Carthage : La nouvelle date du concert du Trio Taksim et Trio Joubran annoncée

Le Comité directeur de la de la 57è édition du Festival International de Carthage et l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles, viennent d’annoncer la nouvelle date du concert du Trio Taksim et Trio Joubran, qui avait été reporté à cause de la météo.

Faisant suite au report du concert du 04 août 2023 de Trio Taksim et Trio Joubran pour cause d’intempéries, le Comité directeur de la de la 57è édition du Festival International de Carthage et l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles, informent le public qu’il a été décidé d’organiser ce concert le lundi 14 août 2023.

Ils annoncent à cet effet que les billets précédemment achetés demeurent valables pour assister au spectacle à sa nouvelle date et que la vente des billets reste ouverte pour ceux qui souhaitent se procurer des billets et ce auprès des points de vente et sur le site internet (e-festivals.tn).

Toutefois, les personnes souhaitant se faire rembourser le prix du billet précédemment acheté peuvent se rendre au siège de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles sis à la Cité de la Culture pour les opérations de ristourne sur présentation de leurs billets et ce de neuf heures du matin jusqu’à 13H00 à partir du lundi 07 août 2023 jusqu’au lundi 14 août 2023. Pour plus d’informations veuillez contacter le numéro suivant : 70 028 372

Communiqué