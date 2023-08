Tunisie : nouvelle mise en dépôt dans l’affaire de la BH Bank

Un cadre dans une banque publique a été mis en dépôt, vendredi 4 août 2023, sur ordre du procureur de la république près du pôle judiciaire financier, dans le cadre d’une enquête sur l’octroi d’un important crédit à un homme d’affaires sans respecter les procédures légales en vigueur.

Selon Mosaïque FM, le prévenu doit être auditionné par la brigade chargée d’enquêter sur les délits financiers près de la police judiciaire de Gorjani.

Dans le cadre de cette affaire, le procureur de la république avait déjà ordonné la mise en examen de l’ancien Pdg de la banque en question et l’homme d’affaires ayant bénéficié du crédit, qu’il n’a remboursé qu’en partie, en plus de l’interdiction de voyager pour une douzaine de cadres de ladite banque, anciens et actuels, qui restent à la disposition des enquêteurs.

Selon nos sources, la banque concernée est la BH Bank et les faits incriminés remontent à 2017.

