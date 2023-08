Huile d’olive : la Tunisie ambitionne d’élever sa production 250 000 tonnes en 2035

La stratégie tunisienne de promotion des chaînes de valeur des olives et de l’huile d’olive vise à produire environ 250 000 tonnes d’huile d’olive par an d’ici 2035, contre 180 000 tonnes attendues en 2020.

Élaborée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, la stratégie vise à exporter environ 200 000 tonnes d’huile d’olive par an et à assurer une consommation moyenne de 50 000 tonnes de ce produit sur le marché intérieur. Elle vise également à améliorer la production, la qualité et la valeur en renouvelant les anciennes plantations (1 000 ha/an), en diversifiant les variétés, en intensifiant l’oléiculture pluviale (10 000 ha/an), en améliorant la production et la gestion des ressources naturelles, etc. Elle vise également à améliorer la qualité des olives, à renforcer les programmes de recherche scientifique et les partenariats avec le secteur privé, et à développer une base de données analytique spécialisée…

Autres objectifs de la stratégie : diversifier les exportations vers des pays extérieurs à l’Union européenne et accéder à de nouveaux marchés tels que le Japon, la Chine, l’Inde et les pays africains. Mais aussi diversifier les produits et accroître les exportations.

La stratégie abordera également un certain nombre de questions telles que la gouvernance du système oléicole et la redistribution des rôles entre les différents acteurs, ainsi que le financement de la filière en révisant les avantages et les mesures et en facilitant l’accès au financement nécessaire pour les acteurs du système.

