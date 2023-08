Formation à Tunis sur la quantification de l’empreinte carbone

Le Centre international des technologies environnementales de Tunis (Citet) organise du 7 au 10 août 2023 une session de formation sur la quantification de l’empreinte carbone au profit des entreprises opérant dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale.

La formation s’adresse à un groupe d’experts qui recevront une formation pour devenir des experts en surveillance de la documentation et de la quantification de l’empreinte carbone.

La formation s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités et de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises dans les secteurs automobile et aéronautique, et de mesure de l’empreinte carbone. Ce projet est mis en œuvre par le Citet, avec le soutien de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ). Il est soutenu par le projet Initiative spéciale Travail décent pour une transition juste à travers le Partenariat pour l’Emploi et la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises en Tunisie II.

La cérémonie d’ouverture de la session de formation a été présidée par le directeur général du Citet Kmaira Ben Jannet Mzali et le chef du programme des partenariats pour l’emploi et la promotion des petites et moyennes entreprises en Tunisie II Felix Sarrazin.

D’après Tap.