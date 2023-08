Protection des femmes victimes de violences : Inauguration du Centre Dr. Ahlem Belhadj (ATFD)

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a annoncé, ce mardi 8 août 2023, l’inauguration du Centre Dr. Ahlem Belhadj pour l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences.

Ce centre a été baptisé au nom de la militante Ahlem Belhadj pédopsychiatre et professeure de médecine de son état «en reconnaissance de tout ce qu’elle a apporté pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux enfants», précise l’ATFD

Pr Ahlem Belhadj militante, syndicaliste et féministe est décédée le 11 mars 2023. Elle consacré sa vie pour le militantisme en faveur de la démocratie, de la justice et l’équité, des droits des femmes, des libertés et l’égalité et a notamment présidé à deux reprises (2004 & 2012) l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD).

Y. N.