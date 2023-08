Les statistiques du tourisme tunisien méritent d’être affinées et nuancées  

Les statistiques annoncées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat sont-elles justes ou gonflées sciemment pour donner l’illusion d’une embellie du secteur ? La question se pose sérieusement d’autant que certains experts voudraient voir ces statistiques plus affinées et mieux nuancées de manière à éviter de tromper l’opinion publique.

Dans un article publié hier, mardi 8 août 2023, dans Kapitalis, l’économiste universitaire Moktar Lamari reprochait au ministère du Tourisme de ne pas distinguer entre valeur réelle et valeur nominale des recettes touristiques du pays et de ne pas prendre en considération la baisse de la valeur du dinar face aux devises étrangères dans le calcul de l’évolution des recettes du secteur, qui se trouvent, du coup, artificiellement gonflées.

Hier, également, notre collègue Hedi Hamdi, spécialisé dans l’information touristique, estimait, dans une déclaration à l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, que les chiffres des entrées touristiques annoncés par le département de tutelle sont faux ou trompeurs. Le chiffre officiel des entrées compte les retours au pays Tunisiens résidents à l’étranger comme des entrées touristiques, ce qui n’est à proprement pas parler le cas. Les dépenses des TRE pendant leur séjour au pays sont aussi comptabilisées comme des recettes touristiques, ce qui gonfle artificiellement les chiffres réels, estime-t-il, en appelant la tutelle à cesser de comptabiliser cette population parmi les touristes visitant le pays.

En réponse à ces réserves, le directeur des études et de la coopération internationale au sein de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Aymen Rahmani, a indiqué, à Mosaïque que le comptage des visiteurs entrants à travers les différents points frontaliers, terrestres, aériens et maritimes, suit les recommandations de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui appelle à tenir compte du pays de résidence du visiteur et non de sa nationalité. Aussi, et conformément à cette recommandation, la Tunisie compte-t-elle les TRE en visite au pays parmi les touristes.

Rahmani a ajouté que le ministère du Tourisme œuvre aujourd’hui à affiner les statistiques et à adopter des indicateurs annexes, comme de définir le montant des dépenses des touristes étrangers et tunisiens dans l’estimation des recettes touristiques globales.

