L’Europe accorde 307 millions d’euros pour le projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie

Un accord de subvention d’un montant de 307 millions d’euros (soit environ 1 milliard de dinars) pour soutenir le financement du projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, a été signé, mardi 8 août 2023, entre la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), l’opérateur du réseau électrique italien Terna et la Commission Européenne (CE).

«Cet accord représente une étape stratégique pour la concrétisation d’un véritable pont énergétique entre l’Europe et l’Afrique du Nord», a déclaré le PDG de la Steg, Hichem Anane, lors de la cérémonie de signature, cité par un communiqué de la Steg.

D’une capacité de 600 mégawatts, la liaison en câble électrique haute tension du projet Elmed reliera la future station électrique à Mlaâbi (Menzel Témime, Nabeul) du côté tunisien à la station électrique de Partannaen Sicile, par le biais d’un câble sous-marin d’environ 200 km de longueur et à une profondeur maximale atteignant 800 mètres.

Un investissement d’environ 850 millions d’euros est prévu pour la réalisation du Projet Elmed, dont 307 millions d’euros ont été alloués par le mécanisme Connecting Europe Facility (CEF), un programme européen dédié au soutien de projets visant le développement des infrastructures énergétiques de l’Union Européenne (UE).

Selon la Steg, c’est la première fois que des fonds du CEF sont alloués à un projet d’infrastructure impliquant un État membre de l’UE et un pays tiers. La CE a alloué à ce projet plus de la moitié du budget disponible dans le cadre de l’appel à propositions 2022, en témoignage de son importance stratégique, révèle la même source.

La Banque Mondiale (BM) a approuvé, pour sa part, un financement de 268,4 millions de dollars à la Tunisie pour ce projet, en partie consacré à la construction de la station électrique de conversion du côté tunisien (incluse dans le périmètre du projet financé par le CEF) et aux renforcements du réseau électrique tunisien nécessaires à l’exploitation de l’interconnexion.

En plus des apports financiers du CEF et de la BM, des financements de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque allemande de développement (KfW) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) sont prévus dans le cadre de ce grand projet énergétique.

