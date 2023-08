‘‘Rétrospective Dora Bouchoucha’’ à Lausanne  

Le 17e Festival cinémas d’Afrique Lausanne, qui se tiendra du 17 au 20 août 2023, à la Cinémathèque suisse, organise une ‘‘Rétrospective Dora Bouchoucha’’, en hommage à la célèbre productrice tunisienne.

Productrice depuis 1994, Dora Bouchoucha est une figure majeure du cinéma tant en Tunisie qu’à l’international, reconnue pour son soutien au cinéma d’auteur et pour son rôle dans la promotion du cinéma africain.

En 2008, 2010 et 2014, elle dirige les Journées cinématographiques de Carthage. Elle est aussi la fondatrice de Nomadis Images, société de production qui accompagne les cinéastes émergents d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Elle a produit de nombreux films tunisiens et internationaux qui ont été sélectionnés à à Venise, Cannes et Berlin. On en citera ‘‘Les silences du palais’’ de Moufida Tlatli, Tunisie, 1994; ‘‘Africa Dreaming’’ et ‘‘Ainsi soit-il’’ de Joseph Gai Ramaka, Sénégal, 1997; ‘‘The gaze of the stars’’ de João Ribeiro, Mozambique, 1997; ‘‘Sabriya’’ de Abderrahmane Sissako, Tunisie, 1997 ; ‘‘Satin rouge’’ de Raja Amari, Tunisie, 2002; ‘‘C’était mieux demain’’ de Hinde Boujemaâ, Tunisie, 2012 ; ‘‘Hedi, un vent de liberté’’ de Mohamed Ben Attia, Tunisie-France-Belgique-Qatar, 2016 ; ‘‘Souad’’ de Ayten Amin, Égypte-Tunisie-Allemagne, 2020.

I. B.