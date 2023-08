Sidi Bou Saïd : «Empreintes de grands maitres» à la galerie Saladin  

Ensemble, ils déploient, à travers peintures, gravures, collage et sculptures, une sorte de cartographie des arts plastiques en Tunisie. Esquissant des itinéraires différents et provenant de plusieurs collections privées, leurs œuvres sont réunies du 9 août au 17 septembre 2023, à la galerie d’art Saladin, à Sidi Bou Saïd, dans une exposition baptisée «Empreintes de grands maitres».

Ces 46 œuvres (toiles et sculptures) élaborées avec des procédés picturaux variés sont signées par 9 artistes d’hier et d’aujourd’hui: Zoubeir Turki (1924-2009), Ali Ben Salem (1910-2001), Jellal Ben Abdallah (1921-2017), Brahim Dhahak (1931-2011), Ridha Bettaieb (1939-1993), Habib Chebil (1939-2004), Hamadi Ben Saad (1948), Hachemi Marzouk (1940) et Ali Wali âgé de 55 ans.

L’exposition évoque pour les nostalgiques la mémoire vivante d’illustres peintres, des références absolues du renouveau artistique tunisien au cours de la seconde moitié du 20e siècle : Turki, Ben Abdallah, Ben Salem, Bettaieb et Dhahak, mais aussi leurs successeurs Chebil, Ben Saad, Marzouk ou Wali, qui constituent une sorte de trait d’union entre les pionniers et les nouvelles générations d’artistes nés à l’aube de ce 21e siècle qui ont poussé les limites de l’expérience picturale en inscrivant leurs travaux dans l’aventure artistique universelle.

L’exposition «Empreintes de Grands Maîtres» offre l’opportunité de découvrir cette riche diversité des arts en Tunisie par-delà les écoles et les tendances : une véritable mosaïque picturale, qui brosse le portrait colorée d’une époque, avec les palettes, les inspirations et les émotions qui la caractérisent.

I. B.