Tunisie : Anas Hmadi, président de l’AMT, poursuivi en justice  

Le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmadi, comparaîtra, lundi 21 août 2023, devant le juge d’instruction près du tribunal de première instance du Kef.

Selon Me Ayachi Hammami, membre du comité de défense des magistrats révoqués, qui parlait aujourd’hui, jeudi 17 août, dans l’émission 90 minutes sur IFM, Anas Hmadi est poursuivi pour «entrave à la liberté de travail», suite à sa participation active à la grève des magistrats observée à la suite de la radiation de 57 de leurs collègues par décision unilatérale du président de la république Kaïs Saïed.

Anas Hmadi devait comparaître en juillet dernier, mais le juge d’instruction a accepté de reporter l’audition au 21 août, en pleine vacances judiciaires, comme s’il y avait une extrême urgence, s’est demandé Me Hammami, ajoutant qu’Anas Hmadi devait partir en voyage pour recevoir le Prix de la défense de l’indépendance de la justice décerné pour la première fois par l’Union internationale des magistrats (UIM) à l’AMT.

A travers ces poursuites, le pouvoir cherche à empêcher le président de l’AMT de voyager et de défendre la cause de ses collègues devant les instances internationales, estime Ayachi Hammami, ajoutant que cette affaire est une autre preuve du contrôle direct exercé par le pouvoir exécutif sur la justice via le département de tutelle, lequel utilise souvent le ministère public pour lancer des poursuites contre les opposants au régime.

