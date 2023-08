Tunisie : l’Association de judo de Soliman a un nouveau dojo

Pour de nombreux clubs de judo à travers le monde, posséder son propre dojo, salle dédiée à la pratique des arts martiaux, est un rêve qui leur permet d’envisager le développement harmonieux du judo pour toutes les catégories d’âge. Ce rêve est devenu réalité pour l’équipe AJS dans la ville de Soliman, à 30 km de Tunis, la capitale de la Tunisie.

L’inauguration du tout nouveau dojo a eu lieu le 14 août 2023 en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, du Gouverneur de Nabeul, du secrétaire général de la Fédération tunisienne de judo, ainsi que des membres et amis de l’Association Suleiman Judo.

Le dojo profitera principalement au club de judo local ainsi qu’au Centre de promotion du judo de Soliman et il ne fait aucun doute qu’il attirera de nombreux nouveaux judokas.

Pour Guezguez Abderahmen, membre de l’AJS, les objectifs sont clairs : «Nous visons une augmentation rapide du nombre d’enfants et de jeunes de 230 à 400. Nous développerons des partenariats avec les écoles et les établissements scolaires pour la promotion des valeurs et du code moral du judo.»

Ce projet ambitieux a été financé par l’ambassade du Japon en Tunisie à hauteur de 80%, par la commune de Soliman et l’association sportive elle-même à hauteur de 10% chacun.

L’aménagement du dojo, qui deviendra rapidement un lieu de développement de la pratique sportive et un lieu de vie, a été particulièrement soigné, la conception graphique étant l’œuvre de Tarek Sakhi et la peinture de Moetaz Chourabi.

Guezguez Abderahmen a expliqué : «Tout le monde était heureux de découvrir notre magnifique salle et sa nouvelle ambiance. Cela encouragera les enfants à développer leurs capacités physiques et mentales.» L’ambassadeur du Japon a déclaré que ce dojo était «parmi les plus beaux de Tunisie.»

Il reste maintenant aux rires des enfants et aux cris des judokas de remplir l’espace. Quelque chose nous dit que c’est déjà le cas. Un nouveau dojo peut changer votre vie. A Soliman, le changement est en marche.

Source : Site de la Fédération internationale de judo.