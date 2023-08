US Open : Aziz Dougaz dans la cour des grands

Inspiré par ses compatriotes Ons Jabeur et Malek Jaziri, Aziz Dougaz trace sa voie à travers le circuit mondial du tennis professionnel. Classé 233e ATP, il affrontera demain, mercredi 23 août 2023, l’Italien Edoardo Lavagnio (231e) au 1er tour de l’US Open (Etats-Unis). Le Tunisien vient de surmonter les «semaines les plus stressantes» de sa vie avant les qualifications du célèbre tournoi de Grand Chelem.

Par Reem Abulleil

Dans la préparation de la date butoir qui boucle la liste des engagés pour l’US Open, le joueur de tennis tunisien Aziz Dougaz a ressenti le plus de stress qu’il ait jamais connu de sa vie.

Depuis qu’il est devenu professionnel en 2020 après avoir joué au tennis universitaire à Florida State University pendant trois ans et demi, Dougaz avait pour objectif d’élever son classement suffisamment haut pour au moins se qualifier pour les tirages au sort des tournois de Grand Chelem.

La pandémie, une suspension de tournois de cinq mois et le gel des classements ont retardé sa progression au début, mais cette saison, le gaucher de 26 ans a réussi à s’imposer fermement en tant que joueur du Challenger Tour et a assuré sa place dans le tirage au sort des qualifications d’un Grand Chelem pour la première fois à Wimbledon plus tôt cet été.

Un gros problème financier

Classé 233e au monde, Dougaz est actuellement le joueur de tennis arabe le mieux classé du circuit masculin et il est à New York pour se préparer à participer aux qualifications de l’US Open, qui débutent aujourd’hui. «J’ai l’impression qu’il y a tellement de pression, en particulier autour des Grands Chelems, parce que pour quelqu’un comme moi, jouer les qualifications, c’est vraiment, vraiment, vraiment un gros problème sir le plan financier», a déclaré Dougaz dans une interview au National avant son voyage à New York.

Un perdant du premier tour des qualifications de l’US Open gagne plus de 20 000 $ en prix – un chèque qui change la donne étant donné que Dougaz a gagné un peu plus de 50 000 $ au cours des huit premiers mois de cette année.

La date limite pour la liste des engagés est de quelques semaines à l’avance et Dougaz courait contre le temps, essayant de s’assurer qu’il ne manquerait pas le dernier Grand Chelem de la saison.

Son calendrier de tournois l’a vu voler de Skopje, en Macédoine du Nord, à Little Rock, en Arkansas, du Texas à Londres, puis en Allemagne, en Roumanie, en Finlande et en Suisse, tout en soignant une blessure au coude. Il avait tellement investi pour essayer de se rendre à New York et aurait été dans un grave trou financier s’il n’avait pas réussi.

«Pour être honnête, les trois dernières semaines qui ont compté pour l’US Open ont été les semaines les plus stressantes de ma vie», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «J’ai à peine dormi. Je me réveillais trois, quatre fois par nuit, stressé par les points, le classement, j’ai vérifié le classement en direct un million de fois, je pense, pour voir où j’en étais et compter les points. C’était une situation extrêmement difficile. Je n’ai pas été stressé comme ça toute ma vie, et je ne veux vraiment plus me retrouver dans cette situation».

Dougaz était à deux places pour les qualifications de Roland-Garros, «c’était un peu un crève-cœur», se souvient-il, mais il a eu son premier aperçu du tennis du Grand Chelem au niveau senior peu de temps après à Roehampton, où se jouent les matchs de qualification pour Wimbledon.

«C’était incroyable, je dirais. Cela m’a rappelé le petit enfant qui a commencé à jouer au tennis il y a 20 ans, mais personne ne pensait que je pourrais être là», a déclaré Dougaz, dont le père, Ahmed, s’est rendu dans le sud-ouest de Londres pour assister aux grands débuts de qualification de son fils. «C’est à ce moment-là que vous réalisez que toutes les journées difficiles du voyage et du processus en valent peut-être la peine», raconte-t-il

Dougaz est né dans la ville côtière de La Marsa en Tunisie et est tombé amoureux du tennis au moment où son père, qui jouait pour le plaisir, l’a emmené sur un court à l’âge de cinq ans afin qu’il puisse dépenser un peu d’énergie loin de chez lui. «J’ai encore des souvenirs de rencontres de tennis que j’avais vues quand j’avais six, sept ans à la télévision, des rencontres de Grand Chelem et je me disais, c’est ce que je veux faire dans la vie. Ça y est, c’est la seule chose, le seul rêve que j’ai, je ne veux pas être autre chose, je ne veux pas être médecin, je ne veux pas être autre chose, je veux jouer au tennis, je veux me rendre à ces événements et depuis, honnêtement, le rêve a toujours été là», a-t-il déclaré.

Pas à Pas

Adolescent, Dougaz était classé parmi les deux premiers en Tunisie mais avait peu d’expérience de la compétition à l’extérieur du pays. À 15 ans, lui et sa famille ont pris la décision de l’envoyer à l’école en France, où il pourrait étudier et s’entraîner dans une académie de tennis. À 16 ans, il a remporté le Championnat d’Afrique junior et s’est vu offrir une bourse pour étudier et s’entraîner dans un nouveau centre ITF installé à Casablanca, au Maroc.

Chez les juniors, il a atteint un sommet en carrière de 46, ce qui signifie qu’il a participé aux tirages au sort des garçons au Grand Chelem et a attiré l’attention des recruteurs universitaires américains en cours de route.

«J’ai eu beaucoup de possibilités de bourses aux États-Unis, pour aller à l’université. C’était un choix difficile car je ne voulais pas y aller au départ, je voulais jouer directement en pro mais je pense que c’était la bonne décision», a déclaré Dougaz, qui n’a jamais pris de vacances pendant son séjour à Florida State et a participé à des tournois ITF.

Dougaz explique à quel point la scène du tennis était différente en Tunisie à l’époque où il avait 18 ans et essayait de faire le choix entre le tennis universitaire et devenir professionnel.

«Ons n’allait pas aussi bien qu’elle l’est en ce moment, la fédération n’était pas aussi stable financièrement qu’elle l’est maintenant. Avant de prendre la décision, je n’avais pratiquement rien en Tunisie. Je n’avais pas de soutien financier, il n’y avait pas de Futures (tournois ITF) en Tunisie, la fédération ne pouvait pas beaucoup m’aider, je n’avais pas de sponsors, pas d’entraîneurs. Donc je me disais, si je reste ici, je ne pourrai rien faire, il ne me reste pratiquement rien», a-t-il déclaré. «C’était la décision rationnelle de dire, OK, je vais à l’université, j’ai une bourse, c’est une excellente perspective, je peux jouer beaucoup de matchs, je peux étudier, je peux aussi me donner une chance au tennis, me développer en tant que joueur», a-t-il ajouté.

Sur les pas de Malek et Ons

Le Tunisien a battu le top 300 pour la première fois à la fin de l’année dernière et a culminé à au 214e rang mondial il y a deux mois. Il a amassé un record de 18-21 victoires-défaites sur le Challenger Tour en 2023, atteignant une demi-finale et six autres quarts de finale.

Il est encouragé par les performances de certains des joueurs qu’il a affrontés à l’université et qui ont maintenant grimpé dans le classement en tournée, comme Cameron Norrie et Christopher Eubanks, mais ce sont ses compatriotes Malek Jaziri et Ons Jabeur qui ont vraiment inculqué la confiance en Dougaz.

Jaziri, récemment retraité, n’est que l’un des cinq hommes arabes à figurer dans le top 50 de l’histoire du classement ATP, après avoir atteint un sommet en carrière de 42e rang en 2019, tandis que Jabeur est la femme africaine et arabe la mieux classée de l’histoire, avec une note record en carrière de n° 2 et trois apparitions finales en Grand Chelem à son actif.

«Je pense qu’évidemment, le fait qu’ils réussissent, Malek qui réussit sur le circuit masculin a ouvert la voie à beaucoup de joueurs, a permis à beaucoup de joueurs de croire qu’ils peuvent le faire, que ce n’est pas impossible d’y parvenir même si c’est beaucoup de sacrifices, c’est beaucoup de travail», a déclaré Dougaz. Et d’ajouter : «Je connais Malek personnellement, il a tellement lutté pour y arriver et il méritait tellement ce qu’il a obtenu.»

«Le fait qu’il l’ait fait et d’être proche de lui aide beaucoup. Il est capitaine de la Coupe Davis maintenant, il a toujours été comme un grand frère pour moi et pour les gars de la Coupe Davis, donc c’est super de l’avoir comme modèle», raconte encore Dougaz. Et d’ajouter : «Et Ons c’est pareil, maintenant le tennis est si populaire en Tunisie, tout le monde le regarde dans les cafés, regarde tous ses matchs, c’est incroyable, personne n’aurait pu y penser.»

* Journaliste égyptienne spécialisée dans le sport.

Source: The National News.