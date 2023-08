Tunisie : les musées de Carthage et du Bardo bientôt rouverts ?

La ministre des Affaires culturelles a enfin communiqué à propos de la fermeture des musées de Carthage et du Bardo en pleine saison touristique. Il a fallu que les citoyens s’insurgent contre cette fermeture et que les médias s’interrogent sur les raisons pour que les autorités concernées daignent enfin réagir.

Dans une déclaration ce jeudi 24 août 2023 à Mosaïque FM, lors d’une visite d’inspection des saccages subis par le fort de Hammamet, Hayet Ketat Guermazi a affirmé que le musée du Bardo n’a pas été définitivement fermé comme colporté par la rumeur publique. «Il est honteux qu’un citoyen tunisien relaye de telles rumeurs», a-t-elle déclaré, renvoyant ainsi la responsabilité de la situation sur les citoyens, selon un schéma de communication devenu classique chez les membres du gouvernement.

Selon elle, le musée du Bardo, qui est fermé depuis le gel des travaux de l’Assemblée par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021 (le musée se trouvant dans la même enceinte que l’Assemblée), est en cours de restauration et qu’il ouvrira ses portes dès la fin des travaux, sans en préciser le délai.

La ministre a ajouté que son département œuvre pour la réouverture de tous les sites archéologiques, y compris les musées de Carthage et du Bardo, ainsi que les grottes de Haouaria, ajoutant que la Tunisie a traversé une longue période de pillage qui exige beaucoup de temps pour la restitution de ce qui a été pillé, sans donner plus de détails, dans une volonté évidente de noyer le poisson et d’entourer cette affaire d’un nuage de fumée.

Interrogée sur les rumeurs relatives au prochain remaniement ministériel dont elle serait concernée, Mme Ketat Guermazi a répondu : «Pour moi, il n’y a aucun problème si je suis sur la liste des partants. Je suis une citoyenne tunisienne capable de servir mon pays à n’importe quel poste».

I. B.