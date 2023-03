Tunisie : Le Musée du Bardo pourrait bientôt rouvrir ses portes

Fermé depuis presque deux ans, le Musée du Bardo pourrait prochainement accueillir de nouveau les visiteurs, c’est ce que vient d’annoncer le ministère des Affaires culturelles.

Le Musée national du Bardo, monument emblématique en Tunisie et l’un des plus importants musées du bassin méditerranéen, est fermé depuis le 25 juillet 2021 après la suspension des activités du parlement. Depuis quelques semaines, la société civile et les artistes se mobilisent pour la réouverture du musée, ce qui semble porter ses fruits, puisque le ministère des Affaires culturelles vient d’annoncer l’ouverture prochaine du musée, sans pour autant donner une date exacte.

Selon le communiqué du ministère, le musée aurait été fermé pour raisons de restauration de ses différentes salles. Sa réouverture tant attendue sera accompagnée par un programme culturel à la hauteur de ce grand événement.

F.B