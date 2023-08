Nabil Ammar : «Les Brics peuvent jouer un rôle clé dans la réforme du système financier mondial»

La Tunisie, qui a toujours cherché à construire un monde plus juste et équitable, appelle naturellement au renforcement et à la diversification du partenariat et de la coopération entre le continent africain et les Brics, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Dans un discours prononcé jeudi 24 août 2023, lors du 15e sommet des pays Brics à Johannesburg, en Afrique du Sud, Ammar a souligné l’importance de la coordination des programmes et du respect mutuel entre tous les partenaires.

Nabil Ammar a ajouté que ce groupe peut jouer un rôle clé dans la réforme du système économique et financier mondial actuel afin qu’il serve véritablement toute l’humanité partout, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que M. Ammar a souligné que «les défis sans précédent auxquels notre monde est confronté aujourd’hui nous obligent à développer de nouvelles idées et des mécanismes de coopération innovants qui soient participatifs, permanents et renouvelables». Cela peut être fait «après avoir tiré toutes les leçons du manque de vision des politiques, actions et expériences antérieures, qui ont suscité plusieurs griefs», a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, a dit le ministre, il est nécessaire d’adopter des politiques et des mécanismes différenciés pour améliorer le niveau des échanges et ajuster les déficits et les déséquilibres, qui pourraient devenir permanents pour un certain nombre de pays du groupe.

La Tunisie appelle à une intensification des investissements des pays des Brics en Afrique, véritable moteur du développement réel et de la sécurité durable sur le continent.

La dimension humaine doit avoir toute la place qui lui revient dans les projets de coopération en privilégiant la formation et le renforcement des capacités conformément aux besoins réels des pays africains, a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a noté que «l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat consolidera effectivement la solidarité entre nos peuples et ouvrira de nouvelles opportunités aux jeunes».

Il a également mentionné, en matière de changement climatique, que les pays Brics disposent de technologies avancées dont le continent africain peut bénéficier, notamment dans le développement des applications de l’énergie solaire.

Sur un autre plan, Nabil Amar a souligné que les défis majeurs et multiples posés par l’explosion du phénomène de la traite des êtres humains et de la migration irrégulière et les souffrances qui en résultent, exploitées de manière inacceptable et irresponsable dans l’arène politique et médiatique, nécessitent une action collective et une réponse coordonnée. Cela doit être basé sur la responsabilité, la solidarité, le dialogue et le respect des droits de toutes les personnes concernées, a-t-il souligné.

Le ministre des Affaires étrangères a également réitéré l’engagement de la Tunisie en faveur d’une coopération multilatérale responsable et participative, fondée sur le dialogue et les besoins humanitaires, en vue de parvenir à une prospérité partagée, une stabilité et une paix durable pour tous.

Il a appelé à renforcer et à institutionnaliser le dialogue entre l’Union africaine et le groupe Brics en tant que mécanisme supplémentaire de prévention et de résolution des crises, soulignant l’importance de «répondre d’urgence aux besoins fondamentaux d’un certain nombre de nos pays».

Nabil Ammar a également exprimé l’espoir que «ce sommet sera une nouvelle opportunité de mobiliser toutes nos énergies au service de l’humanité toute entière sans exclusion et au service de notre monde».

Le ministre a déclaré que ce Sommet intervient à un moment où «notre continent s’engage sur la voie de l’intégration économique, comme en témoigne la création de la Zone de libre-échange africaine, et où l’on constate une réelle prise de conscience politique de la nécessité de changer les relations internationales afin de créer un monde meilleur pour tous.» Le ministre des Affaires étrangères a transmis les félicitations du président Kais Saied au pays devenus nouveaux membres des Brics, à savoir l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Argentine et l’Éthiopie.